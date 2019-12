Roberta Iannamico: "Ce qui circule avant la lecture alphabétique, c'est la poésie, la première chose qui nous vient de la littérature"

Dans Corde à sauter la nuit, Roberta Iannamico construire un univers d'énigme et de terreur pour les plus petits, à partir d'une vingtaine de textes qui récupèrent des éléments traditionnels du genre – monstres, loups, la nuit – et jouer avec la sonorité de la poésie pour raconter des histoires surnaturelles avec la force qui permet Le travail profond du mot poétique.

Iannamico est un poète, auteur-compositeur-interprète – dans le duo The Kostureras-, enseignant et co-directeur de Editorial Maravilla. Il est né à Bahía Blanca en 1972, vit à Villa Ventana, et parmi ses livres les plus remarquables pour garçons et filles sont connus Nez de figue, Ris Ras, La chemise fantôme et Sous les étoiles.

Dans ce nouveau volume, qui signifie la première du catalogue de la maison d'édition Ralenti (un nouveau label pour la littérature jeunesse et jeunesse) Iannamico présente un ensemble de poèmes d'horreur, avec beaucoup d'humour, dont la lecture est complétée par des illustrations de Pablo Picyk (Buenos Aires, 1978), une articulation entre image et mot qui, dans de nombreux textes, affiche une liberté de possibilités qui échappe à la trace écrite.

-Comment ce livre a-t-il fusionné?

-J'ai commencé il y a de nombreuses années, 10 des poèmes-histoires que j'ai écrits il y a 15 ans, un été où mes filles étaient des petites filles. Plus tard, ces textes ont circulé, ont été activés. Lorsque ce projet est apparu, ils m'ont demandé plus de textes et il m'a semblé qu'il serait difficile de renouer avec l'énergie de cette époque, mais au contraire, j'ai adoré parce qu'une partie de cette énergie mûrissait en interne et certaines facettes sont apparues qui n'étaient pas dans les précédentes.

– Des personnages aux noms anglais aux références à des mots pas si courants dans le lexique argentin, il y a une langue travaillée avec une sonorité qui la rend encore plus mystérieuse, comment avez-vous pensé?

-Il s'agit d'histoires courtes, écrites en vers, avec des personnages pour enfants; Il a une chose à moitié rétro, imitant la voix des traductions que nous lisons, avec les noms en anglais. Ce sont des sons qui ont circulé dans mon enfance, dans mon oreille, je n'en suis pas coupable. Certains sont des noms inspirés par des poètes comme Wallace Stevens ou chez des musiciens comme Andy Summersde La police. Et je le relie aussi à une tradition d'œuvres comme Anthologie de la rivière Spoon», De Edgar Lee Master, ou la révision qu'il fait Juan Gelman de Poèmes de Sidney Wek.

-Et vous abordez un genre que vous n'avez jamais publié auparavant: la terreur.

– Je n'ai jamais aimé les films ou les histoires d'horreur. Dans les années 90, qui étaient devenues très à la mode et m'avaient demandé des textes du genre, j'ai refusé. Mais un peu en réponse à ce moment-là, j'ai commencé à écrire ces poèmes, où il y a aussi des personnages aux pouvoirs magiques, car Le désir était toujours d'avoir beaucoup de magie par écrit.

– Oui, et ils sont très travaillés à partir du son pour qu'ils soient lus comme si les vers étaient une partition. Et aussi dans la rythmique et la musique, pour qu'ils aient ça mystérieux. C'est une manière dont je me sens plus expérimenté pour raconter … avec des jeux de son et d'image.

-Tu écris beaucoup de poésie pour les garçons et les filles, quelle est sa caractéristique?

-Les garçons sont de grands lecteurs de poésie, pas les grands parce que vous l'avez: ou au lecteur expert, qui connaît déjà les codes, avec un horizon de lecture, ou qui n'entre pas, refuse ou recherche quelque chose qu'il ne trouve pas. En échange, l'enfant a un grand goût pour le mot, que ce qu'il a c'est le sens, l'image et le son. Ils ne veulent pas savoir s'ils comprennent ou non, c'est le goût de l'ouverture qui permet au mot.

– Et comment se passe le scénario de la poésie enfantine au niveau local?

-Je pense que ça ouvre beaucoup, il y a du bon et du mauvais en qualité. Grâce à la poésie, je suis devenu lecteur. La même chose arrive à beaucoup d'autres, mais la poésie perd alors sa place. Cependant, plus pour les enfants que pour les adolescents, une circulation de poésie s'est activée sur le marché, il y a encore plus de formation et de partage avec les garçons qui vont à l'école.

-Pourquoi pensez-vous qu'il perd sa place?

-Il y a un manque de connaissance du monde adulte, puis quelque chose comme un enfant circule comme de la poésie, comme la diversification des rimes. Il rétrécit les thèmes lyriques, parle du beau comme si le beau était des fleurs et du printemps. Laura Devetach: J'ai dit "la beauté n'est pas des bonbons à la fraise", pensant qu'elle fait circuler une poésie inintéressante, qui ne remet pas en cause. Mais justement la poésie est un espace de totale liberté de langage. C'est un script qui admet tous les formats, jusqu'à la rupture de la syntaxe, du sens, même les mots qui n'existent pas. C'est en vers, en prose, qui fait des dessins tels que des calligrammes, admet une liberté totale dans un contenu formel et significatif, n'a pas de règles et c'est intéressant.

-Poésie sont les mots maternels, les chansons inventées affectueusement par votre mère ou votre père, ont beaucoup à voir avec l'affectif, les distiques, les devinettes. Tout ce qui circule avant la lecture alphabétique est la poésie. C'est la première chose qui nous vient de la littérature.