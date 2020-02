Roberto Carlo met en garde contre une possible fuite de ses «nus»

Le chauffeur de “Le soleil se lève” envoie un message sur Twitter “Il y a plusieurs années, je les ai envoyés à un petit ami, donc si possible” Roberto Carlo dit que cela ne vous inquiète pas

Roberto Carlo, l’un des chefs d’orchestre de l’émission de télévision “Sale el Sol”, ainsi qu’un acteur et conférencier, ont envoyé un message sur Twitter qui a surpris ses followers.

“Des amis ont reçu plusieurs messages m’avertissant que sur Twitter, ils prendraient mes nus”, explique Roberto Carlo, pour continuer avec des aveux: “Il y a plusieurs années, je les ai envoyés à un petit ami, donc si possible.”

Le pilote a terminé comme suit: “Si cela se produit, j’espère que vous les apprécierez au moins”, accompagnant le texte de deux emojis.

Le tweet de Roberto Carlo a jusqu’à présent plus de 1 400 retweets et 6 500 j’aime, en plus des messages de soutien de ses partisans, dont le chauffeur et journaliste Mariano Riva Palacio, qui écrit: «Salut Roberto, souviens-toi que il y a la loi Olimpia, récemment adoptée. Emprisonnement et amendes à quiconque publie des images de vous sans votre consentement. »

Les fans ont immédiatement répondu au tweet du chauffeur de “Le soleil se lève”: “Oh! Sortez-les, quel est le ped …? Se montrer nu est une chose naturelle et cela ne vous rend pas plus ou moins intelligent ou professionnel. »

“C’est la broche … l’attitude de Roberto parce que ce qu’elle était déjà était aussi je ne sais pas quelle broche … avantage ils devront prendre ces photos avec ça de plus en plus je vérifie que la majeure partie de l’humanité ne cherche qu’à frotter le voisin et je suis sûr que vous aurez l’air bien. “

Un internaute a demandé aux Twitteros une faveur très spéciale: «Faites-leur savoir quand ils les publieront !!! Passez le lien !!! Nous avons déjà votre autorisation pour en profiter !!! ”

De son côté, un adepte a fait une recommandation au chauffeur: “Téléchargez-les et enlevez la satisfaction”, pour envoyer immédiatement un autre tweet: “Mais par desm … quelle mauvaise demande … il y a des gens comme ça. Courage. “

«Téléchargez-les avant et frappez les fous … à leurs plans pour vous déranger. Ou attendre qu’ils montent puis dénoncer, actuellement c’est un crime, les problèmes que la justice pourrait prendre pour arriver ».

Les tweets venaient les uns après les autres au message de Roberto Carlo: “Passez-les papa beaux”, “Dernièrement vous avez brisé de nombreux stéréotypes je pense que ces photos vont casser quelque chose et vous seront très favorables, #robertoteam.”

“Rob. Ce sera un succès! Mais je vous dis un secret! Aujourd’hui tu es plus beau que jamais car tu es heureux et qu’avec des vêtements et sans vêtements ça se voit! Et si cette «personne ose les publier, la seule qui reste en raison de leur pauvreté interne est lui. Câlins et belle journée. “

Un suiveur était très effusif avec le pilote du programme “Le soleil se lève”: “Cette maman …, assez de chantage et si ça doit arriver, ce qui s’est passé, total. Courage. “

«@Robertocarlomx peu importe! Cela ne vous nuira pas, votre travail parle pour vous. S’ils sont filtrés, ils ne parleront pas mal de vous, mais de qui les a exposés. Xq, vous les avez envoyés avec confiance alors qu’ils avaient un lien qui les unissait, donc j’encourage que mon amour et mon respect pour vous ne changent pas », ont-ils écrit à Roberto Carlo.