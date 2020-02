Roches, roquettes et robots: le plan pour ramener Mars sur Terre

En 2031, un boulet de canon de Mars devrait tomber sur Terre quelque part dans les déserts de l’ouest des États-Unis, permettant aux scientifiques de mettre la main sur ce que certains considéreraient comme les matériaux les plus précieux de l’histoire humaine: des échantillons géologiques immaculés prélevés à la surface d’une autre planète.

Des décennies de développement, ce moment représenterait le zénith de la mission robotique Mars Sample Return (MSR), une entreprise internationale impliquant la NASA, l’Agence spatiale européenne (ESA) et un consortium de partenaires industriels. Mais sa réalisation est loin d’être acquise.

Mis à part un composant – le rover Mars 2020 de la NASA, qui doit être lancé dès juillet – la mission à plusieurs étapes reste principalement conceptuelle, malgré son prix estimé à 7 milliards de dollars. Et bien plus qu’une myriade d’obstacles techniques et des actes de chevauchement spatiaux jamais vus auparavant font obstacle au succès. Il n’y a aucune garantie que deux agences spatiales – chacune financée par des systèmes politiques très différents et emblématiques de ceux-ci – puissent parfaitement fonctionner en tandem pour atteindre les jalons de l’échéancier extrêmement serré de 11 ans de la mission. Les difficultés vont même au-delà de ce qui semble être le plus grand défi: retourner les échantillons durement gagnés sur Terre. Les planificateurs de mission discutent toujours de la manière exacte de protéger les roches de Mars contre la contamination terrestre, ainsi que de toute épidémie possible, aussi improbable soit-elle, d’un organisme étranger.

Qu’il soit considéré en termes de complexité ou d’audace, MSR servira de pierre de touche pour toutes les futures grandes missions robotiques interplanétaires. Il y a toutes les chances qu’il échoue, devenant à peine plus qu’un monument de plusieurs milliards de dollars aux dysfonctionnements interinstitutions. Mais si les planificateurs de MSR parviennent à y parvenir, la mission incarnera les mérites des cadres internationaux pour les opérations hors du monde, offrant des trésors scientifiques incalculables et, peut-être provoquant un changement sismique dans les perceptions de la société à l’égard de l’exploration spatiale.

«Ce serait une réalisation humaine, pas seulement une réalisation de la NASA ou de l’ESA», explique Casey Dreier, conseiller principal en politique spatiale à la Planetary Society.

Le grand boomerang interplanétaire

Ramener des échantillons non modifiés de Mars sur Terre a été un objectif clé pour plusieurs générations successives de scientifiques planétaires. Les chercheurs ont déjà trouvé des indices importants sur le passé lointain de la planète rouge dans un petit nombre de météorites arrachées à Mars et projetées sur Terre par d’anciens impacts géants. Mais ces roches spatiales sont extrêmement rares – et si physiquement transformées par leur improbable voyage qu’elles sont d’une utilité limitée pour répondre aux questions les plus pressantes des scientifiques.

L’étude des roches de Mars immaculées sur Terre en utilisant les méthodes ou les instruments que nous désirons pourrait cependant révéler une histoire plus riche et détaillée de notre monde voisin, révélant l’évolution de son volcanisme, de son hydrologie, de son climat, de son magnétisme et, peut-être, de sa biologie. Même une flotte entière de missions robotiques ne pourrait pas fournir toutes ces données, explique María-Paz Zorzano, scientifique principale au Centre espagnol d’astrobiologie. Et en plus, ajoute-t-elle, “si jamais vous voulez envoyer des humains sur Mars, vous devez d’abord démontrer que vous pouvez rapporter quelque chose de sûr.”

Bien que susceptibles de changer, la NASA et l’ESA ont esquissé un plan pour mener à bien cette mission interplanétaire à emporter. Le rover Mars 2020 à propulsion nucléaire est actuellement dans une salle blanche en Californie en vue de son lancement cet été. Il devrait atterrir dans le cratère Jezero, un site d’habitabilité passée potentielle, juste au nord de l’équateur martien, en février 2021. Si la vie a jamais existé sur Mars, il y a une chance non négligeable qu’elle ait pu prospérer (et peut-être même se fossiliser) dans l’ancien lac de cratère et le système fluvial associé dans et autour de Jezero. Tout en y menant diverses expériences, le rover Mars 2020 pourrait extraire jusqu’à 43 échantillons de roche de la taille d’un enclos à l’aide d’une perceuse. Les échantillons seraient ensuite scellés dans des tubes. Certains d’entre eux seraient stockés sur le rover, et d’autres seraient plutôt mis en cache dans un emplacement à proximité pratique sur la surface de la planète.

Une vue de Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA, regardant vers le bas sur un ancien delta de la rivière niché dans le cratère Jezero, le site d’atterrissage du rover Mars 2020. Crédit: NASA / JPL-Caltech / MSSS / JHU-APL

En conservant sa collection de roches, les communiqués du rover à la Terre devront s’appuyer sur une architecture orbitale quelque peu archaïque. Mars Odyssey (lancé en 2001) sera à court de propulseur d’ici 2025, et les batteries du Mars Reconnaissance Orbiter (lancé en 2005) pourraient s’éteindre à peu près au même moment, empêchant potentiellement l’un ou l’autre vaisseau spatial de servir de relais de communication. Mars Atmosphere and Volatile Evolution, ou MAVEN (lancé en 2013), fonctionne toujours bien, mais l’ExoMars Trace Gas Orbiter (lancé en 2016) sera probablement le principal vecteur de données pour le rover Mars 2020.

Si ce système de communications pavées échouait, l’aventure du rover pourrait être interrompue ou, pire encore, se terminer avant de commencer. Cette situation signifie «nous devons frapper pendant que nous avons cette infrastructure là-bas», dit Dreier. Même si le Trace Gas Orbiter reste fonctionnel pendant de nombreuses années à venir, le rover Mars 2020 devra partager la bande passante de l’orbiteur avec, parmi les appareils, le rover Rosalind Franklin de l’ESA, qui arrive également en 2021. Cet arrangement peut entraîner des limitations de quantité des données qui peuvent être renvoyées à la maison, explique Sanjay Vijendran, responsable de campagne de l’ESA pour MSR.

Mars 2020 sera lancé, en enfer ou en crue. Mais les étapes ultérieures de la mission doivent encore devenir réalité. Le train «retour échantillon» a quitté la gare, les voies devant lui étant toujours en construction.

En 2026, si tout se déroule comme prévu, deux lancements auront lieu: une fusée transportera l’orbite de retour de la Terre de l’ESA. Un autre lancera la mission Sample Return Lander de la NASA, qui transportera le Mars Ascent Vehicle de la NASA et le Sample Fetch Rover de l’ESA à notre voisin rouillé. L’orbiteur arrivera d’abord sur Mars, en 2028, afin de surveiller l’entrée, la descente et l’atterrissage de l’atterrisseur qui arrivera plus tard.

Traversant le paysage en utilisant un chemin pré-planifié téléchargé par les scientifiques de MSR, le Sample Fetch Rover cherchera à saisir tous les tubes d’échantillons mis en cache de Mars 2020 à l’aide de son bras robotique avant de les remettre à l’atterrisseur. Sa navigation et sa collecte d’échantillons seront traitées de manière autonome, ce qui permet de gagner du temps, par rapport à l’approche plus étape par étape, lente mais sûre, de l’utilisation d’un pilote distant. Mais l’appareil peut signaler à la maison pour demander l’aide humaine s’il rencontre un terrain particulièrement périlleux. Si le rover Mars 2020 initial est toujours opérationnel, il pourrait également livrer ses propres échantillons au Sample Return Lander, explique Vijendran.

Diverses sociétés privées développent des études de concept pour le Sample Fetch Rover de l’ESA et son Earth Return Orbiter. Ce qui inquiète Adam Camilletti, directeur de l’ingénierie pour le rover ESA de la société aérospatiale Airbus, s’en tient au calendrier sur un terrain dangereux: le véhicule à énergie solaire – dépourvu de batterie nucléaire (en partie faute de financement supplémentaire) – ne peut pas se permettre d’obtenir coincé n’importe où pendant longtemps. Cette restriction existe parce que le Sample Fetch Rover ne dispose que d’environ 150 jours martiens pour livrer tous ces échantillons à l’atterrisseur avant les mois d’hiver plus sombres – et les vagues saisonnières de tempêtes de poussière qui sabordent l’énergie solaire – arrivent. Un deuxième bras robotique sur l’attente l’atterrisseur arrachera les tubes d’échantillons livrés par le rover, en les plaçant dans un conteneur de la taille d’un ballon de football, qui sera ensuite dynamité en orbite par le Mars Ascent Vehicle.

Le vaisseau spatial qui emmènera le rover Mars 2020 sur Mars, vu ici suspendu par des câbles au Jet Propulsion Laboratory de la NASA à Pasadena, en Californie. Crédit: NASA / JPL-Caltech

La plupart des experts pensent que le décollage sera l’événement le plus difficile de la mission. Mars ne possède qu’une mince fraction de la gravité et de l’atmosphère de notre propre planète, ce qui permet une navigation plus facile dans l’espace, par rapport à tout ce qui est lancé depuis la Terre. Mais le véhicule de remontée devra fonctionner sans problème – et, à l’exception de la commande de lancement initiale, de manière entièrement autonome, sans aucune intervention humaine pour le sauver, en cas de problème.

Et malgré ses avantages pour les lancements spatiaux, l’environnement martien présente également des inconvénients importants. Laisser la fusée pendant plusieurs mois dans un froid glacial pendant que le fetch rover fait son affaire est un gros risque, explique Jorge Vago, scientifique du projet ExoMars à l’ESA. Sur Terre, le combustible solide des fusées ne brûle pas toujours correctement après une exposition à des températures froides. Les conditions sur Mars sont beaucoup plus froides et le temps d’exposition du véhicule de remontée sera beaucoup plus long que, disons, les fusées-sondes lancées dans les aurores boréales de la Terre depuis l’intérieur du cercle arctique. Les combustibles liquides pourraient être plus fiables, mais ils nécessiteraient un système de soupape complexe qui introduirait des points de défaillance potentiels supplémentaires.

Anita Sengupta, spécialiste des fusées et ingénieure astronautique à l’Université de Californie du Sud, était responsable du développement du système de parachute supersonique qui a permis au rover Curiosity de la NASA de toucher en toute sécurité Mars. Faire atterrir des robots sur un autre monde n’est guère inquiétant, dit-elle. Les agences spatiales ont eu beaucoup de pratique dans ce département et de multiples succès sur lesquels s’appuyer, mais lancer une fusée à distance sur une autre planète, sans aucune chance de réparer une valve défectueuse ou de frotter un lancement, est un tout nouveau jeu de balle. «Personne n’a jamais rien fait de tel dans l’histoire du temps», explique Sengupta.

Le lancement sera «l’un de ces moments acharnés», déclare Michael Meyer, scientifique principal du programme d’exploration de la NASA sur Mars. S’il réussit, il libérera le conteneur d’échantillons pour qu’il flotte librement sur l’orbite de Mars. Le Earth Return Orbiter utilisera ensuite ses caméras embarquées pour localiser le conteneur d’échantillons, pour finalement rencontrer, capturer et ranger sa carrière au-dessus de Mars – et hors de la portée de toute intervention utile des contrôleurs de mission sur Terre. Cette étape cruciale reposera uniquement sur la capacité du vaisseau spatial à naviguer et à traquer un minuscule conteneur en orbite vers Mars sans l’aide d’un réseau de satellites GPS de type terrestre.

Vue d’artiste de l’orbite du retour de la Terre de l’ESA au-dessus de Mars. Le vaisseau spatial est l’une des nombreuses étapes de la mission qui est, pour l’instant, entièrement conceptuelle. Crédit: ESA / ATG Medialab

Utah, nous avons un problème

Avant qu’un vaisseau spatial lié à Mars ne quitte la Terre, il passe généralement du temps à cuire dans un four, où il est soigneusement stérilisé pour réduire le risque que des auto-stoppeurs microbiens contaminent le monde étranger. Mais les scientifiques s’inquiètent également de la «contamination vers l’arrière» – l’idée que tout biote martien pourrait contaminer la Terre et nous mettre, nous ou notre biosphère, en grave danger.

Les astrobiologistes attribuent des chances astronomiques à la vie existante dans les roches de MSR. «La probabilité qu’il y ait quelque chose de dangereux dans cet échantillon approche de zéro», explique Manish Patel, planétologue à l’Open University, basée en Angleterre. “Le problème est que nous ne pouvons pas dire qu’il est nul.”

Il n’y a pratiquement aucune chance que quelque chose qui a évolué sur Mars puisse infecter les humains et provoquer des maladies, explique Jonathan Eisen, biologiste évolutionniste à l’Université de Californie à Davis. Plus probablement, dit-il, cela pourrait causer des problèmes écologiques sur Terre s’il se retrouvait dans des environnements où il pourrait proliférer avec un abandon téméraire.

Bien que cela soit peut-être improbable, ces risques sont pris très au sérieux. Le trésor de MSR devra être soigneusement scellé, afin que les humains n’entrent pas en contact direct avec la poussière, les roches et le sol martiens. Pour cette raison, lorsque l’engin spatial de retour de la Terre capture le conteneur d’échantillon couvert de poussière en orbite martienne, il séquestre ce conteneur à l’intérieur d’une capsule multicouche. L’action, dit Meyer, sera comme un gant attrapant un baseball poussiéreux et étant ensuite emballé plusieurs fois avec.

L’orbiteur devrait arriver au-dessus de la Terre avec sa précieuse cargaison bien protégée en 2031. Eisen suggère qu’à ce stade, les échantillons devraient être initialement étudiés dans l’espace, peut-être à bord de la Station spatiale internationale ou d’une autre installation orbitale. “Si vous êtes sur la Station spatiale, et que vous faites un tas de tests, et vous découvrez [something in the samples] est vivant, il est inexcusable de le ramener sur Terre », dit-il.

Cette étape ne figure pas actuellement dans le plan de travail de la mission. Au lieu de cela, lorsque l’orbiteur atteindra la Terre, la capsule devrait atteindre la terre ferme via le véhicule d’entrée de la Terre de la NASA, qui ferait un atterrissage dur, sans l’aide de parachutes, dans un désert américain (provisoirement en Utah) à des vitesses d’environ 90 miles par heure. “C’est rapide, mais ce n’est pas fou vite”, dit Vijendran.

Les maîtres de MSR renoncent aux parachutes parce que les appareils ne peuvent pas être garantis pour fonctionner, dit Vijendran – quelque chose d’immortalisé en 2004 par la mission Genesis de collecte de particules solaire-vent-vent, dont la capsule d’échantillon s’est ouverte après un atterrissage brutal involontaire. Dans ce cas, il est plus simple de construire une capsule rigide pouvant supporter un tel atterrissage. “Il vient juste d’entrer et, wham, il touche le sol”, dit Vago. “Ça va être intéressant.”

Gerhard Kminek, responsable de la protection planétaire de l’ESA, a déclaré que le fait d’avoir plusieurs systèmes de protection à bord du véhicule de retour réduit les chances que les échantillons se répandent dans le désert. Si la capsule ne se fissure pas comme un œuf, son prochain arrêt serait une installation de réception où les échantillons seraient placés dans le coffre-fort le plus impénétrable et le plus sûr du monde pour leur étude initiale.

Cette installation n’existe pas actuellement. Un comité d’examen «protection planétaire» convoqué par la NASA l’année dernière a noté le problème et a recommandé d’accélérer les travaux sur l’installation de réception MSR. Les experts conviennent que nous avons besoin d’au moins 10 ans d’avance pour la construction de ces espaces, explique Kminek. Et les échantillons martiens devraient se retrouver avec la Terre dans 11 ans. Il semble que le sablier manque rapidement de sable.

Certaines exigences de base sont claires. Les échantillons seraient traités comme s’ils étaient hautement virulents, comme la variole, dit Patel: ils seraient probablement maintenus au niveau de biosécurité le plus élevé possible, où les travailleurs doivent enfiler des combinaisons dangereuses dans des réservoirs d’oxygène autonomes. Des sas multiples – ainsi qu’une pression d’air inférieure à la température ambiante à l’intérieur de l’installation – garantiraient que l’air de l’intérieur ne se précipiterait pas à l’extérieur.

Plusieurs espaces de confinement biologique préexistants peuvent répondre à ces principes de base, y compris ceux des bases militaires conçues pour contenir des armes biologiques potentielles, explique Elliot Sefton-Nash, chercheur scientifique pour MSR à l’ESA. Mais ils sont probablement encore trop contaminés pour permettre des études astrobiologiques minutieuses. Les installations actuelles, par exemple, ne se soucient généralement pas si l’air extérieur s’infiltre. Mais dans le cas de l’analyse de roches extraterrestres, de telles transgressions pourraient facilement souiller les échantillons, conduisant potentiellement à une fausse découverte de la vie martienne. Une option, dit Sefton-Nash, serait d’installer des armoires spécialisées dans lesquelles l’échantillon serait protégé de nous, et de nous, par plusieurs couches de gaz inerte. Les enquêteurs pourraient alors utiliser des micromanipulateurs robotisés télécommandés pour les étudier. Michelle Thompson, experte en analyse d’échantillons retournés à l’Université Purdue, affirme que nous devons également envisager de former spécifiquement des chercheurs en début de carrière qui seront prêts à travailler dans ces espaces en 2031.

Une seule installation américaine cocher toutes ces cases pourrait coûter environ 500 millions de dollars, dit Dreier. Et il n’est pas encore clair si d’autres seront construits en Europe. Oubliez l’obtention des échantillons: les traiter est une mission en soi, ajoute-t-il.

Certains experts suggèrent que les échantillons martiens de retour devraient d’abord être étudiés dans l’espace, peut-être sur la Station spatiale internationale, afin de réduire le risque de prolifération de microbes extraterrestres sur Terre. Crédit: Roscosmos / NASA

Montre moi l’argent

En l’état, MSR reste un concept. Il a encore besoin de financement tout au long de son mandat, et à l’heure actuelle, la NASA et l’ESA sont à des stades très différents de la budgétisation. Mis à part son rover 2020, la NASA attend avec impatience la prochaine proposition de budget de l’administration Trump, qui sera soumise au Congrès le 10 février et devrait signaler la force – ou la faiblesse – du soutien politique à la mission.

L’ESA, cependant, est sans doute mieux parti. En novembre dernier, ses États membres ont promis l’équivalent de 13,8 milliards de dollars pour 2020-2022, une augmentation par rapport aux 9,5 milliards de dollars approuvés lors de la dernière réunion des ministres européens en 2016. Il est clair que MSR a un soutien énorme au sein de la communauté européenne, Sefton-Nash dit.

Néanmoins, il est optimiste que la NASA obtiendra ses fonds. Le président Donald Trump n’est rien sinon mercuriel, mais il a tendance à parler de Mars quand il parle de l’exploration spatiale. “Il est impératif que la NASA, au moins pour cette administration, maintienne un programme Mars solide comme une sorte d’effort pour garder le président heureux”, dit Dreier. Diviser la mission avec l’ESA renforce la stabilité politique.

Il y a aussi la sécurité dans l’idée que ni la NASA ni l’ESA ne veulent être considérées comme laissant tomber le ballon sur le développement d’une mission aussi prestigieuse, explique Tom Jones, un ancien astronaute de la NASA et conseiller de la Coalition for Deep Space Exploration. Il cite la Station spatiale internationale comme un bon exemple: même s’il y a eu des retards, personne n’allait abandonner une fois le consortium international bricolé au début des années 1990.

Certains craignent que le budget de MSR ne soit cannibalisé par le programme Artemis de la NASA, qui vise à ramener les astronautes américains sur la Lune au cours de cette décennie. Mais d’autres reconnaissent que le retour sur la lune nous aidera également à atteindre Mars, ce qui en fait plus un tremplin qu’une menace financière, dit Jones. Les compromis budgétaires sont inévitables, dit-il, mais “je ne pense pas qu’ils iraient après le retour d’échantillons de Mars”.

La mission est un peu comme un bébé chat en ce moment, dit Dreier: il est encore à ses débuts et sans défense contre les grands prédateurs. Il est beaucoup plus facile d’annuler MSR maintenant plutôt qu’après son démarrage. Et il a été proposé puis annulé avant, plus récemment à la fin du 20e siècle – après les échecs de Mars Polar Lander et Mars Climate Orbiter. Mais étant donné que la NASA recherche actuellement un directeur pour le programme MSR, la confiance est clairement devenue plus élevée.

Même si le financement se poursuit, la NASA et l’ESA devront s’engager dans un acte d’intégration sans précédent tout en travaillant selon un calendrier stressant. Le rover 2020 est peut-être prêt, mais les composants suivants – la mission d’atterrisseur et l’orbiteur – devront être prêts à partir d’ici 2026.

«C’est serré – l’horaire n’est pas très détendu», explique Kminek. Et il est plus facile de faire des erreurs lorsque vous êtes pressé.

Si chaque ingrédient de cette recette de cuisson lente se réunissait, les récompenses pourraient être innombrables. “Le but du programme d’exploration de Mars était de déterminer l’habitabilité passée et présente, et c’est la façon de répondre au mieux à cette question”, explique Sengupta. Et cela pourrait annoncer le premier de nombreux exemples de missions de retour sur Mars – après tout, dit Meyer, vous ne pouvez pas tout savoir sur une planète à partir d’un seul endroit.

Ce ne serait pas seulement la communauté cloîtrée de scientifiques planétaires focalisés sur Mars qui en bénéficierait non plus. Le succès de MSR pourrait être la quintessence de la coopération interinstitutions, montrant que malgré les incongruités programmatiques et politiques des deux côtés, notre route dans le noir profond et magnifique peut être pavée par des campagnes spatiales audacieuses et à couper le souffle.

Il ne reste plus qu’à participer à la mission. Tout dans le programme d’exploration de Mars de la NASA a conduit à cela, dit Thompson. Et nous, en tant que société, possédons les compétences, la technologie et la motivation nécessaires pour le faire fonctionner. «Nous devons juste y arriver», dit-elle.