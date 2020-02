Séparés d’une génération, Auguste Rodin et Alberto Giacometti ne se sont jamais rencontrés. Malgré tout, leurs trajectoires suivent un chemin parallèle plein de similitudes dans leurs œuvres, leur processus de création et leur recherche incessante d’un nouveau langage qui véhicule les émotions et la fragilité de l’être humain.

“Rodin-Giacometti”, ouvert du 6 février au 10 mai à la Fondation Mapfre de Madrid, est organisé par le Musée Rodin et la Fondation Giacometti, tous deux à Paris.