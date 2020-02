Rodrigo Rato quitte la prison pour profiter de son premier permis de 6 jours | Les entreprises

L’ex-président du gouvernement Rodrigo Rato a quitté ce vendredi midi à la prison de Madrid de Soto del Real, où il est admis depuis octobre 2018 par les cartes “noires” de Caja Madrid, pour profiter de son premier permis de prison de 6 jours .

Bien qu’il n’obtienne toujours pas de «semi-liberté», bien qu’il ait purgé plus du quart de sa peine, la prison a accordé à Rato un permis de quitter le centre pendant douze jours, en deux périodes de six.

Ce midi, à midi, Rato a quitté la prison pour commencer à profiter du premier bloc de six jours, selon des sources d’Efe proches de ce qui était aussi l’ancien directeur général du FMI.

Le permis de prison intervient après que Rato a purgé plus d’un quart de sa peine de quatre ans et demi depuis décembre dernier pour des cartes “noires”, ce qui a permis au reste des condamnés d’obtenir la troisième année ou ” semi-liberté. ”

Cependant, Rato, ancien président de Bankia, a été privé de cette possibilité au motif qu’il attend toujours le jugement du procès pour l’introduction en bourse de Bankia dans lequel le parquet anticorruption a demandé une peine de huit ans pour lui et la moitié de la prison pour faux comptables et fraudeurs.

De leur environnement, ils ont été surpris que la troisième année ne puisse pas dépendre de l’avenir de l’affaire Bankia, car cela implique de violer la présomption d’innocence qui accompagne l’accusé.

La “demi-liberté” est généralement accordée aux détenus qui, comme l’ancien ministre, ont purgé au moins un quart de leur peine

De même, elle peut également être décrétée en fonction d’autres aspects tels que la personnalité, l’histoire individuelle, familiale ou sociale du détenu, la durée des peines ou les moyens de retour.

Jusqu’à présent, Rato avait eu plusieurs permis extraordinaires et ordinaires – entre autres raisons, pour se rendre à des examens médicaux – et plusieurs visites en récompense de sa bonne conduite et il n’y avait aucun risque d’évasion, mais il n’avait pas profité de plusieurs jours comme les six aura à partir de ce vendredi.

Rato s’est excusé publiquement quelques minutes avant d’entrer dans la prison de Soto del Real le 25 octobre 2018.

“Je m’excuse auprès de la société et des personnes qui pourraient avoir été déçues ou affectées”, a-t-il dit, ajoutant ensuite avoir accepté ses obligations envers la société, après confirmation de sa peine par la Cour suprême.