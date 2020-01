Rodríguez Larreta négocie avec le gouvernement national des options pour éliminer les barrières ferroviaires de Sarmiento

Horacio Rodríguez Larreta savait non seulement depuis que Mauricio Macri a perdu les élections qu’Alberto Fernández réduirait la part de la co-participation que la Ville reçoit de l’État national. Il savait également que le frein sur le métro du train Sarmiento allait être un fait, un travail coûteux qui ne couvrait jusqu’à présent que le trajet sur le territoire de Buenos Aires jusqu’au quartier de Liniers à Buenos Aires.

En effet, le ministre des Transports, Mario Meoni, il l’a officialisé hier lors d’une conférence de presse, à la Casa Rosada. “Il faut investir plus de 1 500 millions de dollars. Dans le cadre de la crise qui sévit aujourd’hui, nous ne pouvons pas mener à bien un travail de ces caractéristiques qui, en plus, pose de nombreuses difficultés”, a indiqué le responsable et a indiqué qu’il communiquerait avec ses collègues du gouvernement de la ville de définir le «projet viable» s’il est finalement décidé de poursuivre les travaux.

Quelques heures plus tôt, le ministre des Travaux publics, Gabriel Katopodis, avait remarqué que la continuité de la construction des métrobus, dont l’idée originale avait été mise en œuvre par le macrismo dans la ville, était mise en doute.

La résiliation des contrats pour l’enterrement du Sarmiento, un travail qui a également été éclaboussé par le scandale de l’entreprise de construction brésilienne Odebrecht et dont la résolution dépend de l’administration de Fernández, faisait partie de la conversation que la semaine dernière avait Meoni et Juan José Mendez, le secrétaire aux transports et aux travaux publics de la ville, dans les bureaux de l’ancien maire devant la Casa Rosada. Aujourd’hui, ils se réunissent à nouveau à midi, mais avec le reste des collègues à travers le pays.

«Notre position est de travailler avec le gouvernement national pour trouver la solution la plus économique et durable pour résoudre les interférences de Sarmiento, améliorer le service ferroviaire, la sécurité routière et l’intégration du quartier. Plusieurs options sont en cours d’analyse et le viaduc en fait partie “, ont expliqué des sources du Secrétariat de Buenos Aires à ce média.

De la ville, ils avaient déjà envoyé étudier la viabilité du viaduc pendant la campagne, car des progrès avaient été réalisés dans les succursales de Mitre et de San Martin. Bien que la décision soit entre les mains du gouvernement national.

Pour la Ville, Sarmiento est une question prioritaire. En fait, c’était l’une des dix promesses de campagne de Rodríguez Larreta pour la direction 2019-2023: «Nous allons supprimer toutes les barrières du chemin de fer de Sarmiento pour gagner plus de temps, plus de sécurité et plus d’espaces verts dans la ville», a-t-il déclaré.

Au gouvernement de Buenos Aires, cette promesse est maintenant préoccupée par la possibilité, certaine, qu’elle soit tronquée.

Pour le moment, La conversation du Sarmiento entre Nation et City est verte. Il fait partie d’un ensemble de thèmes dans lequel il se démarque à côté du subventions au transport, une discussion devenue plus fluide du fait de la décision de l’administration centrale de geler le ticket des lignes de bus et de train de l’agglomération. L’administration de Buenos Aires finance une trentaine de lignes de bus qui traversent la ville, accord qui a expiré le 31 décembre et a été prolongé de deux mois.

La discussion de Sarmiento ne passe pas encore par le financement. Il faut définir de quelle manière s’adresser, par exemple, au viaduc, si finalement il est décidé par cette option. C’est prématuré. Le gouvernement national doit d’abord formaliser la fin des travaux souterrains par une résolution. Rodríguez Larreta est conscient que les années à venir ne seront pas «les années des travaux».

Le lien entre la Ville et la Nation était ces derniers jours sous la loupe par la décision de Fernández – désormais officialisée – de couper les fonds que Rodríguez Larreta reçoit en coparticipation et que Macri était passé de 1,9% à 3, 7% – plus tard, il était de 3,5% -, avec le transfert de la police fédérale. C’est l’argument utilisé par le gouvernement local pour défendre l’augmentation. A Casa Rosada, ils disent que ce calcul a été mal calculé et qu’il faudrait le couper, sous le nouveau paradigme de la «solidarité». La Ville prévoyait recevoir en 2020 environ 120 000 millions de dollars. Maintenant, ils cherchent comment couvrir le trou qui le laissera retiré.