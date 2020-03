Roger Waters suspend sa tournée nord-américaine en raison d’un coronavirus, dit que le faire est payant s’il sauve des vies

27 mars (.) – Roger Waters, l’ancien bassiste et leader du groupe britannique Pink Floyd, a annoncé vendredi la suspension de la tournée qui allait l’emmener en Amérique du Nord au second semestre à la suite de l’épidémie de coronavirus.

Waters, 76 ans, avait prévu plus de 30 spectacles aux États-Unis et au Canada entre juillet et octobre.

“J’ai dû reporter ma tournée ‘CECI N’EST PAS UN FORAGE’ jusqu’à l’année prochaine. Quel dommage, mais si cela sauve une vie, ça vaut le coup”, a déclaré le musicien sur son compte Twitter.

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré vendredi que les cas de coronavirus dépassaient 500 000 dans le monde et que les décès étaient supérieurs à 20 000.

(Écrit par Javier Leira, édité par Lucila Sigal)