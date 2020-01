L’ex-vendeur d’Action Extérieure, Raül Romeva, condamné pour sédition et détournement de fonds, a opté pour sa comparution au Parlement en commission des 155 pour le dialogue avant la division des positions existantes et le manque de solutions: “D’accord, nous n’avons pas gagné , mais eux non plus. “

“Quand l’un n’a pas la capacité de s’imposer à l’autre, il suffit de passer au dialogue et d’essayer de parvenir à des accords”, a déclaré Romeva, qui a déclaré ne se “repentir” de “rien”.