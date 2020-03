Ronaldinho arrêté au Paraguay pour un faux passeport

Ronaldinho: une star du football brésilienne est arrêtée dans un hôtel à Asunción, la capitale du Paraguay, après que les autorités ont déclaré qu’il était entré dans le pays avec de faux documents Le procureur général du Paraguay a rapporté que Ronaldinho et son frère avaient été transférés dans une station la police nationale Son avocat demande une action avec laquelle le joueur est susceptible d’être libéré

Ronaldinho a été arrêté vendredi soir dans un hôtel de la capitale du Paraguay après que les autorités ont déclaré que la star du football brésilienne à la retraite était entrée dans le pays avec de faux documents.

Le procureur général du Paraguay a indiqué dans un communiqué que Ronaldinho, 39 ans, et son frère Roberto Assis, avaient été transférés au poste de police national d’Asunción peu avant 22 heures, heure locale.

L’avocat de Ronaldinho, Sergio Queiroz, a confirmé la détention à l’Associated Press et a déclaré que ses représentants légaux au Paraguay ont déposé un appel pour obtenir la libération de l’ancien footballeur et de son frère.

Juste avant les arrestations, Queiroz avait déclaré à l’AP que le champion de la Coupe du monde 2002 et ancien de Barcelone s’apprêtait à reprendre l’avion pour Rio de Janeiro, où il réside.

Ronaldinho et son frère ont déposé vendredi une enquête de six heures sur de faux documents paraguayens – passeports et cartes d’identité – qui ont été trouvés en sa possession mercredi. Ils ont dit qu’ils se sont rendus à Asunción pour une visite d’affaires.

Les frères ont déclaré avoir reçu les documents en cadeau d’un homme d’affaires brésilien, Wilmondes Sousa Liria, qui a été arrêté.

Flyer offensif qui a également évolué, Ronaldinho est devenu champion du monde en 2002 avec le Brésil, a conquis la Ligue des champions avec Barcelone et a remporté la Copa Libertadores avec l’Atlético Mineiro. Il a remporté le prix du meilleur joueur de l’année de la FIFA et un ballon d’or à deux reprises. Il a pris sa retraite en 2015.

Un ancien joueur de Santos Laguna tué en Colombie

À 39 ans, l’ancien footballeur Juan Diego González a été tué dans son pays natal, la Colombie. Juan Diego González a joué dans des équipes colombiennes telles que Envigado, Independiente Medellín, Santa Fe et Once Caldas, ainsi que San Lorenzo de Argentina et Santos Laguna de México en 2006.

L’information a été confirmée au journal El Colombiano, de Medellín, en Colombie, par deux de ses amis les plus proches, qui ont indiqué que son frère aîné avait reconnu le corps de Juan Diego González au nord de la vallée d’Aburrá.

Futbol Red a déclaré que le corps de l’ancien footballeur avait été retrouvé démembré dans un sac, près de la rivière Medellín.

Le colonel Ómar Rodríguez, commandant adjoint de la police métropolitaine, a confirmé que le corps de l’ex-joueur de Santos Laguna avait été retrouvé depuis le jeudi 27 février dernier dans le nord de la vallée d’Aburrá avec celui d’un autre homme qui n’a pas encore été identifié. La procédure judiciaire s’est prolongée de plusieurs jours.

Juan Diego González a été formé dans la carrière du club Sajo’s de Bello, fondé par Francisco le «Bogotano» González, qui l’amènera plus tard à l’équipe nationale d’Antioquia.