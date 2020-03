Ronaldinho conclut un accord avec le procureur du Paraguay en cours pour les passeports

ASUNCIÓN, 5 mars (.) – L’ancien footballeur brésilien Ronaldinho Gaúcho et son frère sont parvenus jeudi à un accord avec le procureur paraguayen pour éviter le processus d’utilisation de passeports contenant de faux contenus, ce qui les a laissés au milieu d’un scandale peu après Votre arrivée dans le pays.

Tous deux ont été convoqués pour témoigner après que la police a saisi des passeports lors d’une descente mercredi soir dans la suite du luxueux hôtel où ils résidaient.

Le procureur Federico Delfino a déclaré aux journalistes qu’après avoir fourni les données pertinentes pour l’enquête, Ronaldinho et son frère Roberto de Assis Moreira ont bénéficié d’une sortie procédurale qu’ils soumettront à l’examen du tribunal vendredi.

“C’est l’application du chiffre du critère d’opportunité avec l’admission correspondante du fait de leur part ainsi qu’une indemnité sociale qui est en charge du tribunal”, a déclaré Delfino aux journalistes.

“Nous pouvons demander une sortie alternative sans imputation et aider à ce que ces personnes soient, pour ainsi dire, surprises de bonne foi”, a-t-il ajouté.

La police paraguayenne a déclaré dans un rapport que la procédure avait débuté à la suite d’une plainte déposée par le Département de l’identification, qui avait détecté que les passeports paraguayens avec lesquels Ronaldinho et son frère étaient entrés dans le pays auraient été falsifiés.

L’idole de la Barcelone d’Espagne est arrivée mercredi au Paraguay pour participer à une campagne en faveur des enfants pauvres et présenter son propre livre.

Delfino avait expliqué plus tôt jeudi que Ronaldinho et son frère avaient quitté l’aéroport de Guarulhos à Sao Paulo avec des documents brésiliens et auraient reçu des passeports paraguayens “dès leur descente d’avion”.

“M. Ronaldinho et son frère ont dit que c’était un cadeau”, a déclaré le procureur et a ajouté que, selon les premières enquêtes, les numéros des passeports correspondaient aux documents des autres personnes.

Adolfo Marín, l’un des professionnels représentant Ronaldinho, a déclaré aux journalistes que l’ancien joueur du PSG s’était déclaré devant les autorités et n’avait aucune restriction, bien qu’il ait choisi de rester dans le pays jusqu’à ce que l’affaire soit élucidée.

“Ils n’avaient pas besoin d’un document différent de celui qu’ils avaient déjà. Ils voyageaient aux États-Unis, en Chine, en Europe … il était en vigueur et n’avait aucune restriction”, a déclaré Marin à ..

Le ministre de l’Intérieur Euclides Acevedo a déclaré avoir ordonné l’intervention du département des migrations et enquêter sur le personnel qui avait autorisé l’entrée de la star brésilienne. “Quelle que soit la popularité de Ronaldinho, il n’aurait pas dû quitter l’aéroport”, a déclaré le responsable à une radio locale.

Le rapport de police a indiqué qu’après l’opération de mercredi soir, Ronaldinho et son frère avaient été arrêtés dans la suite de l’hôtel située à la périphérie d’Asunción.

Delfino a déclaré qu’il avait demandé la détention préventive du brésilien Wilmondes Sousa Lira, qui aurait remis les passeports. Il a également accusé deux femmes de nationalité paraguayenne autour de l’enquête qui, selon lui, vise à perturber un groupe voué à la falsification de documents.

Ronaldinho a joué pour la dernière fois au football professionnel en 2015. Il a été nommé meilleur joueur du monde par la FIFA en 2004 et 2005, il a remporté la Coupe du monde 2002 avec le Brésil et la Ligue des champions avec Barcelone en 2006.

(Rapport de Daniela Desantis, rapport complémentaire de Mariel Cristaldo. Édité par Javier Leira et Rodrigo Charme)