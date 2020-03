Ronaldinho semble menotté en audience au Paraguay

La star Ronaldinho est menottée à un public. Ronaldinho a été arrêté avec son frère au Paraguay. Ronaldinho et son frère sont accusés d’entrer dans le pays avec de faux documents du Paraguay.

Ronaldinho a comparu samedi matin à Asunción lors d’une audience pour imposer des mesures, après que la star du football brésilienne à la retraite a été arrêtée la veille, soupçonnée d’être entré dans le pays avec de faux documents.

Le joueur de 39 ans et son frère Roberto Assis ont été arrêtés vendredi soir dans un hôtel de la capitale du Paraguay. Les deux sont apparus menottés samedi et Ronaldinho tentait de cacher les menottes sous un morceau de tissu lilas, a déclaré AP.

Les autorités assurent que les deux avaient en leur possession des cartes d’identité et de faux passeports paraguayens. Vendredi, les deux détenus, qui ont déclaré s’être rendus à Asuncion pour une visite d’affaires, ont déposé une enquête pendant six heures.

Le procureur général du Paraguay a indiqué samedi que les procureurs avaient demandé une détention provisoire.

L’avocat de Ronaldinho, Sergio Queiroz, a déclaré qu’il était excessif de menotter les détenus pour les transférer à une audience, bien que cette procédure soit courante au Paraguay.

«C’est absurde. Ils ne présentent aucun risque d’agression ou de fuite vers les autorités policières »lorsqu’ils sont conduits pour une simple audition, a déclaré Queiroz dans des déclarations à l’Associated Press.

Cette “humiliation”, a ajouté Queiroz, “viole les droits de l’homme” tant des détenus que des autorités “font un cirque” pour pouvoir utiliser politiquement leur image.

L’avocat a déclaré que son équipe juridique avait interjeté appel pour obtenir la libération de l’ancien footballeur et de son frère.

Les frères ont déclaré avoir reçu les prétendus faux documents en cadeau d’un homme d’affaires brésilien, Wilmondes Sousa Liria, qui a été arrêté.

Le parquet a demandé samedi des rapports à plusieurs personnes, dont Sousa Liria, et a fixé un délai de trois jours pour les recevoir.

Ronaldinho, un flyer offensif qui a également joué comme attaquant, est devenu champion du monde en 2002 avec le Brésil, a conquis la Ligue des champions avec Barcelone et a remporté la Copa Libertadores avec l’Atlético Mineiro. Il a remporté le prix du meilleur joueur de l’année de la FIFA et un ballon d’or à deux reprises. Il a pris sa retraite en 2015.

Affaire Ronaldinho: La suite où Ronaldinho réside a été fouillée. Plusieurs documents, C.I. et passeports paraguayens avec les noms de Ronaldinho et de son frère. Recherche en cours. pic.twitter.com/jGO4ZoHNWn

– Bureau du Procureur du Paraguay (@MinPublicoPy) 5 mars 2020

Monde hispanique – 7 mars

