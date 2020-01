Ronaldo et Barcelone en tête des graphiques de popularité sur les réseaux sociaux chinois: rapport

17 janvier (.) – L’attaquant de la Juventus Cristiano Ronaldo reste le footballeur Internet le plus influent en Chine, tandis que Barcelone est le club dominant, selon un rapport.

Le rapport annuel “Red Card”, publié par l’agence de marketing numérique Mailman, montre que le Portugais Ronaldo a dépassé ses rivaux Lionel Messi d’Argentine et Neymar du Brésil pour la deuxième année consécutive.

Le rapport a révélé que bien que l’interaction numérique avec les joueurs ait été réduite de 15% en 2019, l’attaquant portugais était l’un des rares joueurs à avoir vu une augmentation des interactions et des followers à Weibo par rapport à l’année précédente.

“Je suis très content de ce prix”, a déclaré Ronaldo dans un communiqué. “Je sais que j’ai un énorme groupe d’adeptes en Chine et cela signifie beaucoup d’être en tête du classement pour la deuxième année consécutive”, a-t-il ajouté.

Barcelone a mené les statistiques du club, passant de la cinquième place et battant son rival espagnol le Real Madrid. Chelsea est arrivé en troisième place et est devenu l’équipe anglaise la plus influente de Chine, sautant par-dessus les poids lourds traditionnels comme Manchester United et Liverpool.

Dans le classement des tournois, la Premier League d’Angleterre s’est retrouvée bien au-dessus de la Ligue d’Espagne et de la Bundesliga d’Allemagne. La Chine est actuellement le marché étranger le plus lucratif de la Premier League.

Arsenal, Bayern Munich et Liverpool n’ont pas visité la région pendant la pause entre les saisons et sont tombés dans le classement des clubs.

Le rapport indique que des marques comme Arsenal et la ligue américaine de basket-ball NBA ont appris une “dure leçon” en 2019, après que leurs activités sur les réseaux sociaux eurent un impact négatif sur la Chine.

Le milieu de terrain Mesut Özil d’Arsenal a critiqué le traitement réservé aux musulmans ouïghours en Chine et le directeur général des Houston Rockets, Daryl Morey, a soutenu sur Twitter les manifestations en faveur de la démocratie à Hong Kong. (https://reut.rs/38iywNs) (https://reut.rs/2TByWKT)

(Rapport de Hardik Vyas à Bengaluru; édité en espagnol par Ricardo Figueroa)