Ronaldo veut des joueurs de football mexicains pour Valladolid

MEXIQUE, 26 février (.) – Le Brésilien Ronaldo, ancien attaquant du Real Madrid et champion du monde avec l’équipe nationale en 1994 et 2002, souhaite emmener des joueurs de football mexicains au Real Valladolid d’Espagne, un club qu’il possède.

Ronaldo Nazario, qui a acheté en septembre 2018 une participation de 51% dans le Real Valladolid, a déclaré qu’ils devaient d’abord quitter la zone de relégation et se retrouver avec la dette de l’équipe pour commencer à rechercher des talents mexicains.

“Le marché mexicain est l’un des plus importants, nous voyons une grande opportunité de croissance avec les Mexicains, nous continuerons à venir chercher la possibilité de recruter un joueur mexicain parce que nous savons qu’il y a beaucoup de talent”, a déclaré Ronaldo lors du Sports Summit. Il a lieu à Mexico.

“Après avoir surmonté la dette du club et rester un an de plus en première division, je voudrais engager un joueur du Mexique car c’est un marché très important pour nous”, a-t-il déclaré.

Le Real Valladolid est situé à la quinzième place de la Liga avec 29 points, sept unités de la zone de relégation, après 25 matchs.

Dans la Ligue, les clubs qui occupent les trois dernières places du classement descendent.

“Nous réalisons des objectifs annuels, l’année dernière nous avons réussi à maintenir la catégorie malgré le plus petit budget de la ligue”, a-t-il déclaré.

