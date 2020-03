Rosneft transfère des actifs au Venezuela à une société d’État russe

MOSCOU (AP) – La compagnie pétrolière russe Rosneft a transféré ses actifs au Venezuela à une société sous le gouvernement du président Vladimir Poutine, une mesure qui vise apparemment à protéger le plus grand producteur de pétrole russe des sanctions américaines tandis que Moscou continue de montrer son soutien au président vénézuélien. Nicolás Maduro, accusé de trafic de drogue par les États-Unis.

La vente, annoncée samedi, fait suite à des sanctions récentes contre deux filiales de Rosneft dans le but de supprimer une ligne de soutien cruciale que la Russie avait étendue à Maduro après que Washington ait interdit aux Américains d’acheter du brut au Venezuela.

Rosneft, présidé par le russe Igor Sechin, qui est depuis longtemps un partenaire de Poutine, a indiqué que la mesure signifie que “tous les actifs et les opérations commerciales de Rosneft au Venezuela et / ou liés au Venezuela devront être vendus, annulés ou liquidés” . Rosneft n’a pas indiqué le nom de la nouvelle société qui prendra le contrôle des actifs, y compris les coentreprises multiples, les sociétés de services de l’industrie pétrolière et les activités de marketing.

La mesure a été annoncée à un moment délicat pour le gouvernement Maduro. La propagation de la pandémie de coronavirus menace de submerger le système de santé déjà effondré du Venezuela tout en privant son économie endommagée des revenus pétroliers dont il dépend presque exclusivement pour les devises.

Dans un appel téléphonique à la télévision d’Etat samedi, Maduro a déclaré que Poutine l’avait ratifié – dans un message envoyé par l’ambassadeur de Russie à Caracas – “un soutien stratégique complet” au Venezuela “dans tous les domaines”.

Maduro a ajouté que Poutine a envoyé un avion militaire au Venezuela avec du matériel médical qui devrait arriver dans les prochains jours.

Au milieu de la pandémie, qui a fait deux morts et 119 infectés au Venezuela, les États-Unis ont intensifié leurs actions pour renverser Maduro. Jeudi, Washington a annoncé les accusations portées contre le président socialiste et plusieurs de ses principaux collaborateurs pour avoir prétendument dirigé une conspiration narco-terroriste qui a transformé l’État vénézuélien en plate-forme pour les cartels violents du trafic de drogue, les blanchisseurs d’argent et les groupes rebelles colombiens qu’ils envoient chaque année. 250 tonnes de cocaïne aux États-Unis.

Le Venezuela, Francisco Monaldi, expert en pétrole à la Rice University de Houston, a déclaré que cette décision pourrait protéger Rosneft et ses deux principaux actionnaires minoritaires, BP opéré par l’État et la Qatar Investment Authority, contre des représailles.

“Ils ne voulaient pas perdre ces actifs pour le moment”, a déclaré Monaldi. “Cela semble être une décision logique.”

Cependant, Russ Dallen, chef de la firme de courtage Caracas Capital Markets, a averti qu’il est trop tôt pour être certain que cette décision vise à consolider Maduro.

“Nous ne savons pas si la nouvelle entité étatique est une société de cimetière où les sociétés vont mourir, ou si les Russes ont pris cette mesure pour protéger Rosneft des sanctions – qui est son joyau de la couronne et une grande source de revenus pour la Russie – et si Poutine utilisera la nouvelle société pour continuer à aider Maduro “, a-t-il dit.

Isachenkov a rapporté de Moscou et Goodman de Miami. Le journaliste d’Associated Press Scott Smith à Caracas, Venezuela a contribué à ce rapport.