Rouler avec un télescope stratosphérique

Nous volons à 43 000 pieds au-dessus du cercle antarctique, dans l’océan Austral. Il n’y a pas d’autres personnes à des milliers de kilomètres, et la seule lumière visible dans n’importe quelle direction vient de la lune et de l’aurore australe – les aurores boréales. Il n’y a rien à voir dans ce vaste isolement sauf les vagues et les nuages ​​baignés de clair de lune. Ici, si quelque chose se passe, nous sommes seuls.

Nous sommes ici à bord du seul observatoire volant du monde, car nulle part ailleurs sur la planète n’a des conditions idéales pour l’astronomie – c’est la meilleure chose à venir dans l’espace. Connu sous le nom d’Observatoire stratosphérique pour l’astronomie infrarouge (SOFIA), la mission est conjointe entre la NASA et le Centre aérospatial allemand (DLR) pour rechercher la lumière infrarouge provenant de sources allant du centre galactique aux nébuleuses interstellaires poussiéreuses où naissent les étoiles. Depuis le sol, la plupart de la lumière infrarouge est bloquée par la vapeur d’eau dans notre atmosphère, mais à cette altitude, 99% de cette vapeur est en dessous de nous.

C’est pourquoi, en 1997, la NASA a acheté un Boeing 747SP piloté à l’origine par Pan American Airways. fermé pendant le vol. L’extrémité arrière du télescope est protégée par une cloison sous pression afin que les opérateurs de l’instrument et du télescope puissent prendre des données en toute sécurité pendant les observations. Cela peut sembler fou de voler avec un télescope, mais c’est toujours beaucoup plus facile et moins cher que de lancer un satellite comme le Spitzer Space Telescope pour étudier ces longueurs d’onde autrement bloquées.

Extrémité arrière du télescope. Crédits: Floris Looijesteijn

L’OFIA vole plusieurs fois par semaine depuis la base aérienne d’Edwards à Palmdale, en Californie, depuis 2010. Cependant, l’avion est basé au Antarctic Center de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, pendant l’hiver de l’hémisphère Sud. Pendant ce temps, l’observatoire se concentre sur des cibles impossibles à observer du nord, comme les nuages ​​magellaniques qui sont des galaxies satellites de notre Voie lactée. C’est précisément pourquoi je me suis retrouvé sur la sellette de cet observatoire aéroporté par une soirée claire à l’aéroport de Christchurch, en attendant le décollage. Le pilote m’avait proposé, et j’aime commencer mes aventures avec style.

La première chose à savoir sur SOFIA, c’est qu’il faut des trajectoires de vol complexes planifiées à la minute près. La raison en est que bien que le télescope puisse se déplacer verticalement et dispose de gyroscopes pour contrer la turbulence, tout mouvement horizontal pour suivre un objet se fait en réorientant littéralement l’avion lui-même. Alors que les étoiles se déplacent au-dessus, l’avion doit être exactement au bon endroit pour voir un objet particulier. Si le décollage est retardé de quelques minutes en raison de la météo ou de problèmes avec un instrument, les observations de toute la soirée peuvent devoir être annulées, et l’astronome ou les astronomes qui ont une réservation sur ce vol particulier devront attendre au moins un an de plus. pour leurs données.

La deuxième chose est que SOFIA est une opération impressionnante et compliquée, transportant environ deux douzaines de personnes sur des vols d’observation. Ceux-ci vont des opérateurs du télescope, qui gardent la lunette correctement verrouillée sur les étoiles de guidage; les directeurs de mission, qui s’assurent que tout se déroule comme prévu; et les astronomes eux-mêmes qui sont occupés à analyser les données qui arrivent. (Les données de mon vol n’ont pas encore été publiées, donc on nous a demandé de ne pas prendre de photos de la zone des astronomes; mais ils observaient des objets, y compris le centre de notre galaxie, une galaxie poussiéreuse au-delà de la Voie lactée et une étoile active- formant des régions dans l’espace interstellaire.)

SOFIA a deux directeurs de mission. Le primaire est chargé de superviser tout le monde et de garder le pilote sur la bonne voie, et le secondaire maintient SOFIA à l’écart des autres trafics aériens. Ce dernier est une tâche compliquée dans l’espace aérien des États-Unis, mais beaucoup plus facile lors de notre séjour hivernal au-dessus de l’océan Austral, où, dit-il, «de temps en temps, nous voyons un vol de Sydney à Santiago à 500 miles de là et saluons les vagues . “

Pourquoi se donner la peine de voir l’univers dans l’infrarouge? C’est parce que la majorité de la matière normale là-bas (c’est-à-dire tout sauf la mystérieuse matière sombre) n’est pas dans les étoiles ou les planètes, comme vous pouvez l’imaginer, mais enfermée dans des nuages ​​de poussière, qui brillent de lumière infrarouge. Lorsque les étoiles commencent à se former, elles sont couvertes de poussière, et il n’y a pas de meilleure façon de les étudier sans aller dans l’espace que SOFIA.

L’auteur (à droite) et le photographe. Crédits: Floris Looijesteijn

Récemment, par exemple, les astronomes ont publié une carte 3D détaillée de la nébuleuse d’Orion, la pépinière de formation d’étoiles la plus proche de la Terre, permettant aux astronomes de voir les structures des vents stellaires et la composition moléculaire de la nébuleuse pour la première fois. Un tel rendu est inestimable pour comprendre comment les étoiles naissent et est impossible à partir du sol; avec SOFIA, il n’a fallu que quelques nuits d’observation pour assembler.

Finalement, l’activité à bord de SOFIA s’installe dans le rythme calme et volontaire de l’observation que vous pouvez trouver dans n’importe quel observatoire sur Terre lorsque tout se passe bien. Ceux dont les tâches principales sont terminées peuvent être trouvés dans la poignée de sièges d’avion «normaux», en train de prendre une sieste ou le dernier sur Netflix. (Contrairement à un vol normal, il n’y a pas de restauration à l’exception d’une cafetière. Le micro-ondes est également désactivé car cela interférerait avec les instruments astronomiques, donc pas de repas chauds.) Et lorsque le pilote repère les aurores boréales, il n’y a aucune tentative de réveiller le personnel pour un coup d’oeil; c’est un vieux chapeau pour ceux qui dirigent le seul observatoire volant du monde.

Finalement, près du point le plus au sud de notre course d’observation avant de se diriger vers le nord, le pilote fait une annonce: «Pour ceux qui s’intéressent à de telles anecdotes», dit-il d’une voix traînante, «nous sommes au sud du cercle Antarctique. Sur notre gauche, vous pouvez voir des îles considérées comme faisant partie de l’Antarctique. » Plusieurs membres du personnel se dirigent vers les fenêtres (relativement peu nombreuses) pour voir les pics fantomatiques baignés de clair de lune ci-dessous. Ce peu de tourisme accessoire est spécial.

L’auteur, pointant vers le point le plus au sud du vol. Crédits: Floris Looijesteijn

Et puis l’avion tourne vers le nord, retour en Nouvelle-Zélande, et le télescope pointe vers une nouvelle cible. SOFIA est de retour à la même vieille routine – fournissant des réponses aux mystères de l’univers que vous ne pouvez trouver nulle part sur Terre