Rubén Blades, Dianne Reeves et Ravi Coltrane brillent au Panama Jazz festival | La culture

Le Panama Jazz Festival a culminé samedi sa dix-septième édition après six jours de musique sans repos et des performances d’artistes établis tels que Rubén Blades, acclamés par un concert royal qui a vendu les billets, la chanteuse Dianne Reeves et le saxophoniste et compositeur Ravi Coltrane.

L’événement musical maximum au Panama, qui était initialement basé dans la vieille ville de la capitale, a commencé lundi et s’est terminé ce samedi avec un grand concert final en plein air avec divers groupes et invités spéciaux dans la ville de la connaissance, dans le rives du canal interocéanique.