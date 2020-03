Rubiales sécurise les paiements à tous les clubs non professionnels | Réseaux sociaux sportifs

Luis Rubiales, président de la Fédération royale espagnole de football (RFEF), a déclaré mardi lors d’une conférence de presse que tous les clubs non professionnels dont dépend son corps verraient leurs revenus financiers engagés pour ce cours assurés.

“Il est important de garantir à cent pour cent l’aide pour cette année et pour la prochaine saison. Si celle-ci est prolongée, la prochaine sera plus courte, mais les émoluments seront proportionnels. Nous sommes passés de 30 000 euros aux balles et voyages en Troisièmement, à 50 000 euros. Dans le deuxième B, jusqu’à 130 000 euros. Nous garantissons une aide à 100% et il ne devrait y avoir aucune incertitude “, a-t-il déclaré.