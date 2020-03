Rudy Gobert de la NBA de l’Utah Jazz positif pour le coronavirus COVID-19

La NBA a rapporté mercredi soir qu’à partir de demain, jeudi, la compétition est temporairement suspendue en raison du positif pour le coronavirus COVID-19 qu’un joueur de l’Utah Jazz a donné. Ce mercredi, tous les matches programmés se sont terminés normalement et les plans à suivre seront évalués ultérieurement.

Rudy Gobert de la NBA de l’Utah Jazz a été testé positif pour le coronavirus COVID-19. La NBA a suspendu la saison “jusqu’à nouvel ordre”, après qu’un joueur de l’Utah Jazz ait été testé positif pour COVID-19 mercredi, ce qui a initialement contraint à reporter le match à domicile de son équipe avec l’Oklahoma Thunder. Ville.

Après les matchs qui ont commencé mercredi, il n’y en aura plus, du moins pour un moment. Une personne connaissant la situation a déclaré que le joueur qui avait été testé positif était Rudy Gobert. La personne s’est entretenue sous couvert d’anonymat avec l’Associated Press car ni la ligue ni l’équipe n’ont confirmé le présumé positif.

Quelques heures avant que les événements qui ont conduit à la suspension de la saison se succèdent à un rythme vertigineux, il est apparu que la plupart des propriétaires d’équipes NBA préféraient une proposition de jouer temporairement sans fans dans les arènes.

Les propriétaires avaient tenu une conférence téléphonique mercredi et devaient prendre la parole jeudi avec l’intention de peaufiner les plans et que la ligue pourrait faire une annonce, selon une personne qui a parlé à l’Associated Press sous couvert d’anonymat, car le les détails n’avaient pas été révélés.

Le positif de Gobert a précipité les décisions dans une nouvelle direction, celle de suspendre la campagne.

Avant la journée, il avait déjà été décidé que le match de Brooklyn à Golden State se jouerait jeudi sans fan, mais cela était dû à une restriction du gouvernement local et non à un mandat de la ligue.

Chez la plupart des gens, le nouveau coronavirus ne provoque que des symptômes légers ou modérés, comme de la fièvre ou de la toux. Mais pour certaines personnes, principalement les personnes âgées et les personnes ayant d’autres problèmes de santé, la condition peut provoquer une affection plus grave, notamment une pneumonie.

La grande majorité des personnes se rétablissent après avoir contracté le nouveau virus.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, les personnes atteintes de cette maladie modérée se rétablissent en quelques semaines. Ceux qui présentent des symptômes plus graves peuvent prendre de trois à six semaines pour se rétablir complètement.

En Chine continentale, où le virus a commencé, plus de 80 000 personnes ont été infectées et plus de 58 000 se sont rétablies.