Rumeurs amoureuses entre Fede Bal et une danseuse de Showmatch, avec qui elle a reçu le Nouvel An: le mot de la jeune femme

Fede Bal Il a terminé une année pleine d’émotions, après avoir dit au revoir à son père, Santiago Bal, décédé le 9 décembre après avoir souffert de plusieurs problèmes de santé pendant des mois. L’acteur s’est rendu à Mar del Plata pour faire la saison et a reçu la nouvelle année à la maison avec une fête pour beaucoup de ses amis et collègues. Et c’était là où a été réuni avec Sol Báez, ancienne danseuse de Showmatch.

Les premières rumeurs qui ont couru provenaient de la romance d’un acteur avec son compagnon de casting dans Smart Lies, Mica Vazquez. Mais ils l’ont nié et ont souligné qu’ils étaient de bons amis. Mais dans les dernières heures, une nouvelle version est apparue qui déclare que le fils de Carmen Barbieri serait daté Sun Baez, avec qui l’acteur a travaillé l’année dernière sur la pièce Again Together, ce qu’il a fait avec ses parents lors de la saison Marplatense de 2019.

“J’ai voyagé à Mar del Plata le 28 décembre car j’ai pris des vacances et je suis revenu ce jeudi. J’ai vu Fede, nous sommes amis », a-t-il déclaré Soleil en dialogue avec Teleshow.

Pour recevoir 2020, Bal a organisé une réunion à son domicile, à laquelle Sol a également assisté. “Je suis allé à la fête”, a expliqué la jeune femme, qui a dit qu’elle était “dans la piscine” du lieu, mais a précisé qu’il n’était pas resté au La maison du fils de Carmen pendant son séjour sur la côte. Le danseur a dit qu’ils le savaient “il y a longtemps” et bien qu’il ait nié avoir une relation “d’amis avec droits”, il a dit que “Si tel était le cas, je ne le compterais pas non plus.”

Sol a confirmé qu’avec Fede “Nous sommes sortis danser et à la plage avec d’autres amis” et calcule que la rumeur qui a émergé du programme Always Show est que plusieurs témoins les ont vus ensemble dans différents lieux publics.

Le danseur a déclaré qu’en plus d’être avec lui, il avait rencontré son ancien partenaire Sol Pérez, car il avait travaillé “avec eux deux l’été dernier”.

En début de saison, Carmen Barbieri il a habillé son fils dans le théâtre, où il met en vedette des mensonges intelligents, à côté de Nora Cárpena et Arnaldo André. Sur une note avec Teleshow, et avant les rumeurs de romance avec Mica Vázquez, la comédienne a déclaré que son fils n’était pas en couple et a exclu une relation sentimentale avec la jeune femme: «Je les voyais comme des partenaires. Je sais qu’il est seul. Il ne veut pas être un petit ami ou avoir des engagements. Il est en paix. Il veut vivre une vie différente qu’auparavant. Je veux qu’il tombe amoureux de qui il veut mais qu’il soit heureux et qu’il rende l’autre heureux, cela lui a toujours coûté la fidélité. “

Sol Báez est professeur de jazz contemporain et de hip hop, et a suivi Dancing en 2017 avec Le polonais et en 2019 a participé en tant qu’invité de Cinthia Fernández et Martín Baclini. Fede est calme et dit qu’il n’est pas amoureux. Pour l’instant, cela n’a confirmé aucune relation stable, bien que la proximité de Sol puisse être le début d’une romance naissante à la porte.