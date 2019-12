Russell marque 31 dans la victoire des Warriors sur les Suns

SAN FRANCISCO (AP) – D’Angelo Russell a récolté 31 points et six passes décisives et les Golden State Warriors ont enregistré un déficit de 10 points en quatrième période pour battre les Phoenix Suns vendredi 106-95, lors de leur quatrième victoire consécutive.

Damion Lee a ajouté 16 points, Alec Burks a marqué 9 de ses 13 points dans la dernière période et Draymond Green a récolté 11 points et sept rebonds.

Devin Booker a marqué 34 points pour Phoenix, qui en a perdu huit d'affilée.

Russell a marqué 10 sur 25 et a dépassé 30 points pour la sixième fois de la campagne.