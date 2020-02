Le Norvégien Casper Ruud, le Bolivien Hugo Dellien et l’Argentin Federico Delbonis ont réussi à se qualifier mercredi pour les quarts de finale de l’Open 250 du Chili, tandis que l’Uruguayen Pablo Cuevas a été éliminé.

Ruud, deuxième favori du tournoi, a remporté le chilien Alejandro Tabilo 6-4 et 7-5, et en quarts de finale sera mesuré avec Delbonis, septième favori, qui a rendu compte ce jour de l’italien Salvatore Caruso 7-6 et 6- 3.