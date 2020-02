Rybakina défie Halep pour le titre à Dubaï | Réseaux sociaux sportifs

La Kazakh Elena Rybakina affrontera samedi la Roumaine Simona Halep, deux des mondiales, pour le titre dans le tournoi de catégorie Dubai Premier.

Le joueur kazakh, né à Moscou, 19e mondial cette semaine, et qui a été champion à Hobart et finaliste Shenzhen (Chine) et Saint-Pétersbourg (Russie), a battu la Croate Petra Martic vendredi 7-6 (5) et 7-6 (2), malgré les deux manches ci-dessous sur le tableau de bord et la sauvegarde des points de set dans les deux sets, avant de gagner chaque bris d’égalité.