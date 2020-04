S.O.S. le maillon le plus faible de la musique live | Culture et divertissement

Sans date de retour des concerts au-delà des estimations effrayantes qui parlent de l’automne 2021, les jours passent sans droit d’arrêter ou à peine assister à des centaines de milliers d’opérateurs et de techniciens qui composent en Espagne la ligne de musique invisible mais essentielle vivant

Ce sont eux qui font arriver la star à l’heure et dans autant de villes que possible, que chacune de leurs chansons brille comme il se doit et que le son soit clair; Ils assemblent et démontent, accordent les instruments et les laissent prêts pour chaque changement, ou ils sautent rapidement sur les planches pour remplacer un micro qui cesse de fonctionner ou une corde à sauter.

“La meilleure chose à propos de ce travail est de pouvoir faire ce que j’ai toujours aimé et la montée d’adrénaline de travailler devant tant de gens. La partie la plus difficile: les conditions de travail, les heures de la camionnette, peu de sommeil, le travail jour et nuit et , avant tout, être loin du mien “, raconte Efe Joel Crespo, illuminateur, programmeur et designer pour des groupes comme Morgan ou Izal.

Selon la fédération nationale d’Es_Música, quelque 300 000 familles vivent directement ou indirectement de ce secteur en Espagne et la grande majorité sont des visages anonymes. Par exemple, le revenu d’une trentaine de personnes dépend de la tournée d’un artiste comme Rozalén; dans l’un des Alejandro Sanz, entre 100 et 150.

“Au concert anniversaire” Más y Más “, il y avait 1 500 personnes qui travaillaient. Quand on parle de cette rupture dans la musique, beaucoup la trouvent frivole, car ils pensent à des artistes comme moi, mais il y a beaucoup de gens qui vivent quotidiennement et qui sont avoir du mal maintenant “, rappelle Efe l’auteur de” Broken Heart “.

Il est facturé par concert et à des tarifs très variables en raison du statut et de l’accord conclu, mais jamais porteur, jusqu’à une moyenne d’environ 1 800 à 2 500 euros bruts selon les mois. «Et à partir de là, vous devez déduire tout le reste», se souviennent-ils, car dans la plupart des cas, ils travaillent comme indépendants, «même si vous êtes dans une entreprise».

«Je devais être indépendant même en tant que professeur d’une école de son», confirme Carlos Grimaldi, technicien du son pour Fuel Fandango et, occasionnellement, pour Amaral et Sidonie.

Dans l’attente d’une loi sur la musique qui ne vient jamais, ils vivent dans un vide juridique et fiscal, sans accord, sans catégories expresses qui définissent les particularités de leur travail, comme le leur étant une activité très saisonnière.

D’une part, il y a la saison des festivals, “quand la graisse commence”, et la saison des théâtres, d’octobre à avril environ. “Vous vivez loin de chez vous du jeudi au dimanche et parcourez de nombreux kilomètres pour combiner différents artistes et combler les lacunes du calendrier. C’est pourquoi vous êtes aujourd’hui à Saragosse avec Rayden et demain avec Xoel López à Coruña”, souligne le “backliner” et ” gestionnaire des routes “Isma Santamaría.

Quand les gens s’amusent, ils travaillent. “Une année où vous terminez une tournée en novembre et une autre ne commence qu’en février, il y a une saison faible, mais j’ai eu des années à épisser les douze mois de travail. Cette année, par exemple, j’avais tout couvert”, raconte un tonique qui heureusement était répété.

“Je le compare à une catastrophe naturelle qui prend tout ce qu’il faut”, explique Grimaldi, devant un secteur issu d’un nouveau chiffre d’affaires record en Espagne en 2019 (382 millions d’euros), qui en a fait le principal moteur de l’industrie. musical en Espagne.

Il n’y a aucune prévision quant à la date à laquelle les concerts auront lieu à nouveau. “Ces choses seront les dernières à revenir. En réalité, nous parlons de l’automne 2021 au plus tôt”, a récemment déclaré Zeke Emanuel, conseiller du directeur général de l’OMS, une prévision qui a secoué le monde.

Au moins, Es_Música a considéré la haute saison des festivals déjà perdue dans l’un de ses derniers rapports, dans lequel elle a calculé des pertes de plus de 600 millions d’euros qui mettraient “la survie du secteur en question”.

“Il a fallu que cela se produise pour se rendre compte de la situation du secteur. Il faudrait créer des cadres, des tables de salaires et un système d’aide au cas où cela se reproduirait”, explique Jorge Fernández, qui a été “backliner” pour Lori Meyers. Viva Sweden, entre autres, n’a pas encore reçu d’aide publique.

Face à ce panorama et à l’absence de mesures spécifiques, les mouvements des gouvernements environnants en faveur de la protection de leurs industries culturelles sont perçus avec envie. Tout au plus, certains de ces “travailleurs de la musique” ont obtenu la prestation extraordinaire de cessation d’activité approuvée par le gouvernement pour tous les travailleurs indépendants qui affichent des pertes de 75%.

“Ces subventions mettront fin à l’état d’alarme, le travail précédent qui a été fait pour les concerts ne sera pas payé et nous ne gagnerons rien dans les prochains mois, sans parler de l’investissement en équipement. Nos filtres à échouer sont bien moins qu’une société limitée “, rappelle Álvaro Vilches, de APPORTE (Association des professionnels de la production, de l’organisation et de la réalisation technique du spectacle vivant).

Ceux qui peuvent compter sur le salaire de leurs partenaires. “Celui qui a plus ou moins un parent avec une hypothèque. Le peu que nous avons économisé sera dépensé dans 6 mois”, prévient Santamaría, un autre calcul qui se répète parmi les personnes interrogées.

“Lorsque la grande majorité des secteurs auront démarré, nous ne pourrons toujours pas travailler”, souligne Carlos Sosa, batteur de la dernière tournée de Zahara, l’un des rares chanceux qui a pu demander une allocation de chômage ayant été accordé pour la première fois. temps de décharge. “Je sais qu’ils ne facilitent pas la tâche des artistes, donc cela peut toujours arriver”, ajoute-t-il.

Au moins, ils demandent au gouvernement de réglementer les quotas autonomes afin qu’il soit possible de payer en fonction de ce qui a été travaillé.

“Il y aura de nombreuses lignes budgétaires dans toutes les administrations destinées à des événements culturels qui n’auront peut-être pas lieu en l’absence d’événements. Ce ne serait pas une mauvaise chose si elles allaient à un fonds et étaient réparties entre les personnes qui s’y consacraient pour nous sauver cou “, propose Grimaldi.