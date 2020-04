sa femme Amanda Kloots dit qu’il a un coronavirus

L’acteur Nick Cordero amputé d’une jambe Une star de Broadway combat le coronavirus Son épouse Amanda Kloots demande des prières pour lui

En plus de lutter contre le coronavirus (Covid-19), ils amputent maintenant la jambe de la star de Broadway Nick Cordero, comme l’a rapporté sa femme Amanda Kloots via les réseaux sociaux, selon des informations publiées par certains médias tels que Page Six et TN. .com.

L’acteur a été admis à l’hôpital fin mars pour des problèmes causés par une pneumonie, mais au lieu d’améliorer son pronostic, ils ont empiré pour le couple lorsque le personnel médical l’a informée que son mari avait été testé positif pour le coronavirus.

Après avoir reçu la nouvelle, la femme de l’artiste a été dévastée et quelques jours plus tard, il a commencé à souffrir de problèmes de coagulation de l’une de ses jambes.

Après l’administration de certains anticoagulants, des complications ont commencé dans le corps de Nick Cordero. Lorsque les médecins ont réalisé que cela causait plus de dommages à d’autres de leurs organes, ils ont décidé de cesser de les appliquer.

Mais tout a empiré parce qu’ils ont remarqué que des caillots se formaient dans sa jambe droite et après une analyse approfondie, il a choisi de l’amputer.

Cette détermination ne lui a pas suffi à s’améliorer, au contraire, la star de théâtre et de cinéma est dans la zone des soins intensifs, luttant pour sa vie contre une maladie qui fait des milliers de morts aux États-Unis.

Dans un billet, la femme de l’acteur a déclaré: «Nous avons reçu hier des nouvelles difficiles. Fondamentalement, nous avons eu des problèmes de coagulation et de prélèvement de sang sur les orteils à la jambe droite et cela ne se produit tout simplement pas avec la chirurgie et tout le reste. Ils l’avaient donc dans des anticoagulants pour la coagulation. »

Compte tenu des nouvelles peu encourageantes, plusieurs personnalités du monde du divertissement se sont jointes aux prières pour que la star de Broadway soit restaurée.

L’un d’eux était le producteur gagnant de Tony, Alex Boniello, qui a écrit: «Notre ami Nick Cordero est actuellement dans une autre chirurgie d’urgence liée à sa lutte contre COVID19. Soutenons-le, sa femme et son adorable fils “, a-t-il dit.”

Notre ami Nick Cordero est actuellement dans une autre chirurgie d’urgence liée à sa lutte contre COVID19. Soutenons-le, sa femme et leur adorable fils. N’importe quel montant les aidera pendant cette période absolument pénible. #WakeUpNickhttps: //t.co/9gHMWkQSBn – Alex Boniello (@AlexBoniello) 18 avril 2020

Le compositeur et chanteur Drew Gasparini a également commenté: «Envoyez les bonnes pensées que vous avez à Nick Cordero. #wakeupnick ”.

À son tour, l’acteur de scène Alex Brightman a écrit: «Si vous le pouvez, faites un don. Si vous ne le pouvez pas, demandez à d’autres de faire un don. Se battre pour vous Nick, @amandakloots et Elvis ».

Pour sa part, Jim Roberts a mis en ligne le message suivant: “Tragique: la star de Broadway Nick Cordero se fera amputer la jambe au milieu de la bataille pour le coronavirus, raconte sa femme.”

La productrice de films Jane Rosenthal a écrit: Prières et amour pour #NickCordero et sa famille. »

prières et amour à #NickCordero et sa famille – jane rosenthal (@janetribeca) 19 avril 2020

L’actrice et chanteuse Anika Noni Rose a également rejoint les messages d’affection et a mis sur son compte Twitter: «Mon ami de la scène, Nick. Mise à jour samedi: amputation de la jambe droite de Nick Cordero; GoFundMe a annoncé votre rétablissement, famille. »

L’acteur et comédien Billy Eichner a également écrit: «En pensant à Nick et à sa famille aujourd’hui. Mains pliées Mains pliées Coeur rouge Coeur rouge Ce virus est réel, vous êtes un stupide Trump. Amusez-vous sur la plage en Floride.

L’acteur et auteur-compositeur-interprète Matt Doyle a déclaré: «Voici ce que tout le monde doit faire ce soir: utilisez toute votre énergie pour prier pour l’incroyable Nick Cordero ce soir. C’est l’un des meilleurs. Sa famille a besoin de lui. “