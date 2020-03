Sa mère décède de COVID-19 en Espagne

Coronavirus Miguel Bosé: la mère du chanteur décède de COVID-19. Lucía Bosé, mère du chanteur Miguel Bosé, est décédée ce lundi à l’âge de 89 ans. La chanteuse a publié la triste nouvelle sur les réseaux il y a quelques minutes.

La mère du chanteur Miguel Bosé est décédée ce lundi matin en Espagne des suites du coronavirus, raconte Cadena Ser. Elle rejoindrait les centaines de victimes de la pandémie meurtrière en Espagne.

Elle était en mauvaise santé et serait morte d’une pneumonie, une maladie récurrente chez elle et chez certains membres de sa famille, explique El País.

La légendaire et bien-aimée chanteuse espagnole a annoncé la nouvelle sur les réseaux il y a quelques minutes.

Cher [email protected] … Je vous informe que ma mère Lucía Bosé vient de décéder. C’est déjà dans les meilleurs endroits. #MB pic.twitter.com/H33dlay3lk

– Miguel Bosé (@BoseOfficial) 23 mars 2020

Miguel Bosé a reçu les condoléances de collègues professionnels tels que Roko, Mónica Naranjo ou David Summers.

Alejandro Sanz a été l’un des premiers à présenter ses condoléances: «Professeur dans l’art d’être soi-même. Repose en paix ma chère Lucía Bosé », a écrit la chanteuse madrilène.

A 89 ans, Lucia Bosé jouit d’une grande vitalité et d’une vie sociale intense à l’écart des médias. Elle a souvent voyagé pour rendre visite à son fils Miguel, avec lequel elle était très proche malgré ses disputes continues, qui pleure aujourd’hui sa mort au Mexique.

