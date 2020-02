Sabina a subi des fractures mineures lors d’une chute spectaculaire en concert à Madrid

L’auteur-compositeur-interprète espagnol Joaquín Sabina a subi “de petites fractures” sur son épaule lors d’une chute spectaculaire de la scène lorsqu’il a offert un concert à côté de Joan Manuel Serrat à Madrid mercredi soir, ont rapporté jeudi ses publicistes.

“Information: Joaquín Sabina souffre” seulement “de petites fractures de l’épaule gauche qui ne devront pas être opérées. Il passera quelques jours à l’hôpital sous observation”, a déclaré le compte Twitter officiel de l’artiste de 71 ans.

Un peu plus d’une demi-heure après le début du concert au WiZink Center de Madrid, l’auteur de “Qui m’a volé du mois d’avril” et “Melancholy Street” est tombé de la scène à environ deux mètres de la fosse qui sépare la scène de la public, car ils ont montré des vidéos téléchargées sur les réseaux sociaux.

Le chanteur a dû être retiré sur une civière, tandis que le public applaudissait. Quelques minutes plus tard, il est monté sur scène dans un fauteuil roulant à côté de Serrat pour annoncer que le récital avait été annulé car “avec toute la douleur de mon cœur nous nous rendons à l’hôpital”.

“Ces choses ne m’arrivent qu’à Madrid”, a plaisanté Sabina, qui dans le passé a subi d’autres mésaventures lors de concerts dans la capitale espagnole: en 2014, il a raccourci un spectacle quand il ne se sentait pas bien et en 2018, il a perdu la voix en plein récital.

Mercredi était le dernier concert de la tournée “No two without three” de Serrat et Sabina. Le spectacle a été reporté au 22 mai, a déclaré Riff Producciones, l’un des organisateurs, dans un communiqué.

Sabina a récemment souffert de problèmes de santé qui l’ont conduit à annuler des concerts.

Lors de la dernière tournée en Amérique latine et en Europe pour promouvoir son dix-septième album studio, “Je nie tout”, il a dû reporter plusieurs dates pour une opération pour une hernie ventrale et une inflammation d’une veine pour un caillot dans la jambe gauche.