Sabo Romo, bassiste de Caifanes; arrête son agresseur présumé dans CDMX

Un sujet a agressé le bassiste de Caifanes, Sabo Romo L’agresseur a déjà été capturé à Mexico Il est accusé de tentative de meurtre

Membre de Caifanes, Sabo Romo sera absent de ses activités avec le groupe musical car il sera chirurgicalement intervenu pour les agressions reçues par un homme.

Selon le communicateur, Carlos Jiménez, fin janvier, Humberto Francisco ‘N’ aurait tenté de tuer le bassiste de Caifanes, donc des éléments de la police d’enquête ont arrêté et emprisonné le sujet, qui a été accusé de tentative de meurtre.

Selon les données du procureur général de Mexico, le 30 janvier, Salvador Romo López Guerrero, mieux connu sous le nom de Sabo Romo, marchait le long de la rue 5 avec Río Becerra à Colonia San Pedro de los Pinos, du Le maire Benito Juárez, lorsqu’il a demandé à un sujet de ne pas gêner le “passage clouté” avec son véhicule, a fait savoir Carlos Jiménez.

L’agresseur présumé, Humberto Francisco ‘N’ a rejeté la demande de Sabo Romo et est sorti de la voiture pour se diriger vers le bassiste, le frappant au visage qui l’a fait tomber au sol. Par la suite, le sujet a commencé à donner des coups de pied et à menacer de mort. Les coups ont culminé lorsque le musicien s’est figé.

C’était jeudi 27 février dernier, lorsque les agents de la police d’enquête ont localisé l’agresseur présumé, qui se trouvait à l’époque sur la place Metropolis, sur l’avenue du patriotisme, selon Formula Group.

Le sujet a été transféré à la prison sud de Mexico, ont indiqué les médias.

Selon les informations de C4 Noticiasmx, à l’époque, Sabo Romo risquait de perdre son œil gauche, en plus de présenter une fracture maxillaire.

AU RISQUE DE PERDRE UN OEIL

Le dernier rapport médical arrivé à @FiscaliaCDMX détaille que @SaboRomo pourrait perdre son œil gauche et une fracture de la mâchoire en raison du GOLPIZA que cet homme lui a donné

Tout Sabo lui a demandé de ne pas observer une marche piétonne

Détails> https://t.co/HMoYj1yctc pic.twitter.com/KMO44eHMwQ

– Carlos Jiménez (@ c4jimenez) 1 mars 2020

D’un autre côté, le manager de Sabo Ramos, Eliseo Reyna, a publié le 4 février une déclaration sur le compte Twitter officiel du chanteur, dans laquelle il rend compte de l’absence de chirurgie.

“Je regrette de vous informer que Sabo Romo sera opéré et qu’il ne pourra pour l’instant pas assister aux spectacles du mois de février avec Caifanes”, indique le communiqué.

«Plus tard, nous partagerons plus de détails sur sa guérison. Recevez les salutations cordiales de Sabo et merci pour votre amour éternel », lit le communiqué.

Salut!!! Je veux vous dire ce qui suit … A&B. pic.twitter.com/hrR15VKIAo

– Sabo Romo (@SaboRomo) 4 février 2020

La tournée des Caifanes aux États-Unis a débuté en février, où ils ont visité San Diego, en Californie, le mercredi 5; ainsi qu’Anaheim, les 7, 11 et 12 derniers du même mois. Ils étaient également sur Indio le 8 et à Las Vegas le 14. Ils ont également visité San José, Costa Rica le 23 et seront en mars lors de leur visite au Mexique et en Colombie.

Après la déclaration, les fans de Caifanes n’ont pas manqué l’occasion d’envoyer leurs meilleurs voeux à Sabo Romo:

“Beaucoup de lumière à notre cher Sabo, nous lui souhaitons un prompt rétablissement, espérons-le revoir sur scène”, “Bénédictions chères @ SaboRomo notre Blood Warrior! Pour que personne ne te fasse de mal! »,« Que tout se passe bien maître »,« Tout ira bien Sabo et tu auras une excellente et rapide récupération. Câlin! “

“Cher Sabo, ta force est très grande, tu es un guerrier, nous sommes avec toi, rétablissement rapide, câlin”, “Un câlin à notre cher Sabo. Tout sera parfait, frère. Tu es léger et bientôt tu seras guéri et te donneras la basse! Force! “,” Viens professeur, que la force soit avec toi “, étaient quelques-uns des messages qui pouvaient être lus sur Twitter.