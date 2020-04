Sacs mortuaires, le Pentagone commande 100 000 pour une terrible prédiction

Le Pentagone commande 100 000 sacs mortuaires pour la FEMA alors que les 200 000 décès dus au coronavirus sont terriblement prédits. Les chefs de la défense auraient averti la Maison Blanche d’une possible crise de coronavirus dès 2017. Environ 5 000 personnes sont décédées de COVID-19 aux États-Unis mercredi.

Le Pentagone a commandé 100 000 sacs mortuaires, car les experts prédisent que le coronavirus tuera plus de 200 000 personnes, selon le Daily Mail.

Dans un rapport, ils ont suggéré que l’administration Trump avait été avertie de la menace du coronavirus il y a trois ans, mais ne s’était pas préparée.

Avec plus de 215 000 cas, le gouvernement devait obtenir les 50 000 prochains sacs mortuaires d’un arsenal. Cependant, ce nombre doit être triplé car les hôpitaux et les morgues étaient remplis de patients COVID-19 et manquent d’espace dans des États comme la Californie et New York.

Un exemple de cette catastrophe est le fait qu’elle s’est produite mardi, lorsque, à l’extérieur du Brooklyn Hospital Center, ils ont dû utiliser un chariot élévateur pour aider à soulever les corps vers un camion réfrigéré. Les hôpitaux utilisent des draps pour envelopper les corps car ils n’ont plus de sacs mortuaires.

L’Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA) n’avait pas de date de livraison spécifique pour les 100 000 prochains sacs mortuaires en nylon vert, qui sont généralement distribués dans les zones de guerre, ont déclaré mercredi des sources à Bloomberg.

La FEMA travaille avec les responsables de la santé et des urgences des États et des régions pour distribuer les sacs en cas de besoin

Le président Donald Trump a averti les Américains de se préparer à “un enfer de deux semaines”, car la Maison Blanche prévoyait qu’il pourrait y avoir entre 100 000 et 240 000 décès aux États-Unis, même si les modèles actuels de distanciation sociale sont maintenus.

“Ce sera deux semaines douloureuses”, a déclaré Trump lors d’un briefing sur le coronavirus à la Maison Blanche mardi. “Notre force sera testée, notre endurance sera testée.”

Trump a été averti d’une éventuelle crise de coronavirus le 6 janvier 2017

Un nouveau rapport du Pentagone a révélé que Trump avait été averti des effets dévastateurs d’une éventuelle crise de coronavirus dès le 6 janvier 2017.

“Un incident biologique catastrophique pourrait menacer la nation humaine, les animaux, les plantes, l’environnement, la santé économique, ainsi que la sécurité nationale de l’Amérique” – Document officiel

Le point (1) dudit document dit textuellement: «Un incident biologique catastrophique pourrait menacer la nation humaine, les animaux, les plantes, l’environnement, la santé économique, ainsi que la sécurité nationale de l’Amérique. Un événement d’une telle ampleur nécessiterait une réponse rapide et efficace pour minimiser les pertes en vies humaines et autres conséquences néfastes associées à l’incident et pour prévenir les menaces et les attaques ultérieures en cas de suspicion d’activité criminelle ou de terrorisme. »