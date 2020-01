Sacyr, nouveau partenaire protecteur de la Fondation pour la diversité | Les entreprises

Sacyr a rejoint la Fondation pour la diversité en tant que partenaire protecteur, ce qui va plus loin dans l’engagement qu’elle a acquis avec la signature de la Charte de la diversité en novembre 2018.

Cet accord fait partie de la stratégie de Sacyr pour promouvoir et rendre visibles les talents et la diversité. Les deux sont des valeurs stratégiques pour Sacyr, car ils contribuent à générer un environnement de travail inclusif, où la diversité est l’outil pour attirer les meilleurs talents pour l’entreprise.

Avec cette adhésion, Sacyr Il s’engage à promouvoir une plus large diffusion de la Charte à l’ensemble de son environnement interne et externe (clients, fournisseurs et autres parties prenantes), à développer des programmes qui constituent une contribution à la durabilité sociale et commerciale de l’Espagne, ainsi qu’à être un exemple et à projeter de bonnes pratiques dans question de diversité, d’inclusion et de non-discrimination envers tous les groupes.

Gestion de la diversité

Comme l’a souligné le directeur général de Sacyr, Miguel Heras, «l’engagement envers la Fondation pour la diversité renforce l’un de nos grands défis actuels: la gestion correcte de la diversité et la non-discrimination dans les environnements de travail, une tâche que nous allons maintenant renforcer après cette alliance. avec la Fondation pour la diversité ».De la Fondation pour la diversité, «avoir l’incorporation de Sacyr est une fierté. D’abord, c’était la signature de la Charte de la diversité et maintenant, en se joignant comme partenaire protecteur, il permet à la Fondation de mener à bien ses conférences, ses ateliers, ses actes de signature et ses récompenses.

Dans le cadre de cet engagement, Sacyr peut participer au Business Council, constitué par les membres de la Fondation et participer aux réunions des Charte de l’Union européenne.