Sadio Mané élu meilleur joueur africain de 2019

L’attaquant sénégalais de Liverpool Sadio Mané a été choisi ce mardi comme le meilleur joueur africain de 2019, lors d’une cérémonie tenue à Hurghada (Egypte).

Mané a été l’un des architectes de la saison historique de Liverpool, au cours de laquelle les “ Reds ” ont remporté la Ligue des champions et récemment la Coupe du monde des clubs contre Flamengo, en plus du vice-champion de Premier League, et ont mené l’équipe sénégalaise à vice-champion de la Coupe d’Afrique des nations en Egypte.

Il a également terminé meilleur buteur de la dernière Premier League, avec 22 buts.

Par ces succès, Mané avait déjà été classé quatrième au dernier Ballon d’Or, remporté par l’Argentin Lionel Messi.

“C’est une belle journée pour moi … Je suis vraiment très heureux et en même temps très fier de ce prix”, a déclaré Mané lors de sa remise.

C’est la première fois que Mané, 27 ans, reçoit ce prix, dont il a reçu le trophée du président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad.

Le dernier joueur sénégalais qui l’avait atteint était El-Hadji Diouf en 2002.

Le joueur sénégalais l’a emporté lors du vote de son partenaire à Liverpool, l’égyptien Mohamed Salah, et l’algérien Riyad Mahrez, l’attaquant de Manchester City qui a mené l’équipe du Maghreb à la conquête du titre continental.

Mahrez, qui aspirait à sa deuxième couronne, se consolera avec au moins le prix du meilleur but de l’année, un lancer franc de l’équipe qui a donné le classement à l’Algérie pour la finale de la CAN contre le Nigeria.

Malgré le titre continental, Mahrez est le seul joueur algérien à onze de l’année, dont le Gabonais Pierre Emerick Aubameyang, le Sénégalais du Paris SG Idrissa Gueye ou la défense du Cameroun et Liverpool Joël Matip.

Le titre de meilleur entraîneur revient au sélectionneur sénégalais Aliou Cissé.

Dans la catégorie des jeunes joueurs avec plus de projection, le prix est allé au côté marocain Achraf Hakimi, attribué par le Real Madrid au Borussia Dortmund.

Le Nigérian Asisat Oshoala a été élu meilleur joueur de l’année. L’attaquant du FC Barcelone a atteint la finale de la Ligue des champions avec l’équipe du Barça et a aidé le Nigéria à atteindre les huitièmes de finale de la Coupe du monde organisée en France.