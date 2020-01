SAG Awards 2020: liste complète des nominés et tous les détails des prix

Ce dimanche 19 janvier aura lieu l’une des cérémonies les plus importantes du cinéma: les SAG Awards 2020. Dans sa 26e édition, ces prix sont décernés par le Screen Actors Guild Awards (SAG par son acronyme en anglais). Les récompenses pour les meilleures performances cinématographiques et télévisées auront lieu au Shrine Auditorium à Los Angeles.

Les mêmes acteurs sont ceux qui nomment et choisissent les gagnants. Dans l’un des principaux événements de la saison des récompenses. Les SAG Awards ont 15 catégories dans lesquelles un grand nombre d’acteurs, actrices, acteurs et même artistes doubles, sont en compétition pour être les gagnants de cette grande cérémonie, considérée comme la vrai prélude aux Oscars. Parce que les acteurs représentent le pourcentage le plus élevé de l’Académie des arts et des sciences du cinéma, leurs sélections sont suivies de près.

Bombshell, Le film qui tourne autour d’un cas de harcèlement sexuel sur Fox News est le favori du prix avec quatre candidatures. Ils le suivent, avec trois nominations, L’Irlandais, il était une fois à Hollywood et Histoire de mariage de Netflix

À la télévision, La merveilleuse Mme Maisel Amazon est au sommet avec quatre nominations. D’autres prix ont également été décernés à Fleabag (Amazon), La méthode Kominsky (Netflix), Game of Thrones (HBO) et The Morning Show (Apple +).

Leonardo DiCaprio prendra la scène pour livrer le SAG Life Achievement à Robert De Niro.

Parasite Il est devenu le favori de beaucoup depuis qu’il a été nominé pour “Meilleur casting pour un film étranger”, et s’il gagne, ce serait la deuxième fois dans l’histoire qu’un film d’un autre pays l’emporterait. Le premier était La vie est belle, Il y a 21 ans.

Ensuite, la liste des nominés pour les SAG Awards 2020

Il était une fois à Hollywood

Scarlett Johansson – Histoire de mariage

Charlize Theron – Bombshell

Leonardo DiCaprio – Il était une fois à Hollywood

Adam Driver – Histoire de mariage

Christian Bale – Ford contre Ferrari

Taron Egerton – Rocketman

Scarlett Johansson – Jojo Rabbit

Jennifer Lopez – Hustlers

Laura Dern – Histoire de mariage

Nicole Kidman – Bombshell

Brad Pitt – Il était une fois à Hollywood

Tom Hanks – Une belle journée dans le quartier

Distribution de doubles risques

Il était une fois à Hollywood

Mahershala Ali – Véritable détective

Russell Crowe – La voix la plus forte

Jharrel Jerome – Quand ils nous voient

Sam Rockwell – Fosse / Verdon

Patricia Arquette – La loi

Toni Collette – Incroyable

Michelle Williams – Fosse / Verdon

Sterling K. Brown – C’est nous

Steve Carell – The Morning Show

Billy Crudup – Le spectacle du matin

Peter Dinklage – Game of Thrones

David Harbour – Stranger Things

Jennifer Aniston – The Morning Show

Helena Bonham Carter – La Couronne

Olivia Colman – La Couronne

Jodie Eating – Killing Eve

Elisabeth Moss – Le conte de la servante

Alan Arkin – La méthode Kominsky

Michael Douglas – La méthode Kominsky

Tony Shalhoub – La merveilleuse Mme Maisel

Christina Applegate – Morte à moi

Alex Borstein – La merveilleuse Mme Maisel

Rachel Brosnahan – La merveilleuse Mme Maisel

Catherine O’Hara – Schitt’s Creek

Phoebe Waller-Bridge – Fleabag

La merveilleuse Mme Maisel