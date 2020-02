Les cabinets Saint Laurent et Coperni se sont lancés mardi sur le podium à la recherche de la nouvelle référence du style parisien, l’un dans les années 80 et le second inspiré d’une élégance minimaliste.

Coperni, la firme créée par les jeunes Français Arnaud Vaillant et Sébastien Meyer en 2013, revient aujourd’hui sur les podiums avec une collection raffinée, aux lignes droites, aux pièces discrètement sensuelles et modernes.