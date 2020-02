Salamandres et grenouilles s’illuminent avec une superpuissance secrète

Avec leurs modes de vie calmes et souvent nocturnes, les salamandres peuvent sembler peu impressionnantes à première vue. Mais vus sous un autre jour, ils brillent positivement.

Il s’avère que les salamandres – et de nombreux autres amphibiens – ont la capacité de réémettre la lumière qu’ils absorbent, un exploit appelé biofluorescence, selon une nouvelle étude. Le travail suggère que le trait est beaucoup plus répandu chez ces animaux que quiconque ne le pensait. “Même dans les groupes où vous ne disposez pas de ces motifs brillants et audacieux – chez les animaux qui pourraient être autrement drablement colorés ou marbrés – vous obtenez toujours la fluorescence dans une certaine mesure”, explique Jennifer Lamb, biologiste à la St. Cloud State University, qui est co-auteur de l’étude, publiée jeudi dans Scientific Reports.

La biofluorescence se produit lorsque des protéines ou d’autres composants cellulaires absorbent une longueur d’onde de lumière et la réémettent à une longueur d’onde plus longue. Les biologistes savent depuis longtemps que les créatures marines telles que les méduses ont la capacité, explique le co-auteur de l’étude Matthew Davis, qui est également biologiste à la St. Cloud State University. Au cours de la dernière demi-douzaine d’années, lui et d’autres scientifiques ont découvert que de nombreux poissons osseux peuvent également produire cette lueur d’un autre monde.

Les animaux terrestres, cependant, n’ont pas fait l’objet d’une étude aussi approfondie de la biofluorescence. Un article publié en 2017 dans les Actes de la National Academy of Science USA l’a trouvé dans une grenouille arboricole d’Amérique du Sud à pois. Il y avait également eu un rapport de fluorescence dans la salamandre à dos rouge de l’Est (Plethodon cinereus) publié en 2018 dans Herpetological Review. Compte tenu des recherches limitées à ce jour, Lamb et Davis ont voulu examiner de plus près les capacités des amphibiens à cet égard.

La biofluorescence verte d’amphibiens comme cette grenouille de Cranswell (Ceratophrys cranwelli) pourrait aider les biologistes à repérer les espèces dans des conditions sombres dans la nature. Crédit: Jennifer Y. Lamb et Matthew P. Davis

Les deux scientifiques ont adopté une approche plus globale pour rechercher des espèces fluorescentes, en étudiant des spécimens sauvages, dans des animaleries et à l’aquarium Shedd de Chicago. Ils ont testé 32 espèces d’amphibiens de huit familles de salamandres, cinq familles de grenouilles et une famille de caeciliens semblables à des vers. Les animaux ont été exposés à la fois à la lumière bleue et aux rayons ultraviolets et ont observé des motifs brillants qui pourraient apparaître. «Vous n’avez jamais su exactement ce que vous pourriez obtenir», dit Davis. Il s’est avéré que chaque espèce émettait une lueur biofluorescente.

Parfois, la fluorescence était frappante, comme dans la salamandre tigrée de l’Est (Ambystoma tigrinum). En lumière blanche, son corps noir tacheté de jaune est assez dramatique. En fluorescence, les taches éclatent dans un vert d’un autre monde. Le triton chinois du ventre de feu (Cynops orientalis) porte bien son nom avec un motif vif de biofluorescence sur sa face inférieure. Et Typhlonectes natans, un caecilien brun uni qui ressemble à un ver de terre sous stéroïdes, prend une lueur jaune verdâtre. La présence de cette fluorescence à travers les familles suggère que c’est un trait de l’histoire évolutive précoce des amphibiens, disent les chercheurs.

Ils ont également découvert que certaines larves d’amphibiens étaient fluorescentes, tout comme les sécrétions et les urines de type muqueux de certaines espèces. Même les os fins des orteils de la salamandre marbrée ou Ambystoma opacum se sont allumés (cet effet pourrait être le résultat de minéraux dans les os, dit Davis). Les protéines de la peau ou les sécrétions pourraient expliquer une partie de l’autre fluorescence, selon Lamb.

Il est possible que les amphibiens soient fluorescents dans certaines conditions naturelles, en particulier à l’aube et au crépuscule, lorsque la lumière ambiante est principalement bleue, dit Lamb. Peut-être pas par hasard, l’aube et le crépuscule sont les moments où de nombreuses espèces d’amphibiens sont les plus actives, bien que l’équipe ne sache pas encore exactement comment les animaux utilisent leur lueur. Cela pourrait les aider à communiquer ou à trouver des partenaires, explique Karen Lips, biologiste à l’Université du Maryland, qui se spécialise dans les amphibiens mais n’était pas impliquée dans la nouvelle étude. “Je pense que ce que cela dit est,” Wow, il se passe beaucoup de choses que nous n’avons pas remarquées “”, ajoute-t-elle.

En ce sens, la biofluorescence peut être une aubaine pour les biologistes de la faune. L’agneau note que la végétation a tendance à fluorescence rouge sous la lumière bleue ou ultraviolette, tandis que la plupart des amphibiens fluorescent vert. «Il se pourrait que nous puissions utiliser la fluorescence dans les enquêtes nocturnes pour essayer de détecter certaines de ces personnes alors qu’elles sont actives et vaquent à leurs occupations normales», dit-elle. Si c’est le cas, la vie secrète des amphibiens pourrait se révéler en couleur vivante.