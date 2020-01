Salta: un homme a été condamné à 10 ans de prison pour avoir abusé de trois filles

À Salta, un homme a été condamné à dix ans de prison pour abus sexuel sur trois filles, qui vivaient en tant que locataires avec leur famille sur la propriété de l’accusé.

Juge María Victoria Montoya, membre de la salle II du Tribunal de première instance à la foire, Il a condamné l’homme de 52 ans à une peine de dix ans d’emprisonnement effectif, selon une procédure abrégée.

L’accusé était considéré comme un auteur matériel et responsable du crime d’abus sexuel avec un accès charnel continu, en opposition réelle avec le crime de fourniture de matériel pornographique aux enfants de moins de 14 ans, au détriment d’une fille.

De même, il a été l’auteur d’abus sexuels extrêmement scandaleux en raison des circonstances de sa réalisation, dans un véritable concours de promotion de la prostitution des enfants de moins de 13 ans, au détriment de la sœur de l’enfant précédent; et des sévices sexuels gravement scandaleux du fait des circonstances de leur réalisation, aggravés par les faits commis contre un enfant de moins de 18 ans, profitant de leur situation de coexistence, au détriment d’une troisième fille.

L’homme a été dénoncé par la mère de deux mineurs le 26 février 2019quand il savait que il avait touché ses parties intimes à l’un d’eux et qu’il avait proposé Faites l’amour en échange de mille pesos.

En tant, l’autre fille lui a dit que l’accusé l’avait soumise à des attouchements depuis qu’il avait 7 ans et que du 9 il a accédé à elle charnellement. Il a également révélé que, à une occasion, l’homme Je lui avais montré un magazine avec des images pornographiques et qu’il avait des vidéos avec des images de la fille nue, se baigner avec d’autres amis.

La fille a dit à sa mère que les abus se sont produits quand il est allé au domicile de l’accusé pour expliquer les mathématiques et quand elle et sa sœur étaient seules, à un moment où la plaignante est allée travailler.

L’accusé, qui Il était le propriétaire de la propriété où résidaient les mineurs Avec sa mère comme locataire, il a averti ses victimes de ne rien dire.

D’autre part, il a également été dénoncé le 6 août 2019 par sa belle-sœur, la sœur de sa femme, au nom de sa fille, après avoir su qu’il l’avait soumise à l’impunité à l’âge de 5 ans, à une époque où ils résidaient à la même adresse que l’accusé.

Le juge a ordonné au condamné de rester logé dans la prison locale et que le matériel génétique soit extrait pour enregistrement dans la banque de données génétiques.

Les porte-parole ont précisé que le nom complet des personnes impliquées pour préserver l’identité des mineurs et leur droit à la vie privée et à la confidentialité avait été omis, en vertu de la Convention relative aux droits de l’enfant et d’autres réglementations en vigueur.