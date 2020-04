Salut, je suis Sergio Canales | Sports

“Salut, quoi de neuf, je suis Sergio Canales”, cet accessoire du centre du champ bétique est présenté dans les appels qu’il a faits à deux partenaires souffrants de l’entité dans le cadre de la campagne “El Betis plus près”, avec laquelle l’entité verte et blanche entend Rejoindre et aider plus de 2100 abonnés de plus de soixante-dix ans lors de l’accouchement par le coronavirus et, en plus de les encourager, mettre leurs moyens à leur disposition en cas de besoin.

Le Betis s’est tourné vers ses plus anciens partenaires et, après des appels de gloires verdâtres telles que Juan Antonio García Soriano, Alexis Trujillo ou Rafael Gordillo, entre autres, a maintenant recours à l’un des poids lourds du vestiaire pour son jeu, son implication et engagement à soutenir ceux qui combattent la pandémie et ceux qui la subissent stoïquement à la maison, en parallèle clair avec ce que cela signifie d’être un adepte de l’équipe des treize barreaux.

Le talentueux milieu de terrain de Santander a déjà donné son ordonnance il y a quelques jours pour faire face à l’accouchement et a utilisé pour cela l’expérience personnelle qu’il a subie avec ses trois blessures au genou très graves qui n’ont pas réduit sa capacité à surmonter avec la maxime que “la chose la plus importante” mieux affronter les choses “, c’est” croire que l’on peut le faire et surtout penser qu’il n’y a pas d’autre option “.

Son “ ne jamais baisser les bras ” a été transmis par Sergio Canales depuis son domicile, avec la bande sonore de son fils en arrière-plan, dans ses appels à Fernando et Diego, deux anciens partenaires Betis qui, avec surprise et gratitude, n’ont pas Ils ont raté l’occasion de demander au Cantabrique, dans un éventuel retour à la compétition, ceux de Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’ de leur donner une joie qui les compense pour les mauvais moments de la saison de football et de l’année.

Fernando, après avoir vérifié qui l’appelait, n’a pas cessé de demander à Sergio Canales comment va Betis, tandis que Diego, 146 membres du club et avec beaucoup de déceptions et de joies donc derrière son dos, n’a pas cessé d’avouer au Cantabrique qu’il portait mauvais, cela entraînait, l’enfermement et la situation, et avant la réponse des chaînes qu’ils espèrent leur donner “bientôt une” joie “, il a condamné:” c’est ce que nous espérons, parce que nous allons, nous avons été une saison … “.