Sam Lowes, au courant de la situation et en profite pour récupérer | Réseaux sociaux sportifs

Le Britannique Sam Lowes (Estrella Galicia 0’0 Kalex) dit qu’il est très conscient de la situation compliquée qui se vit dans le monde et qu’il vit d’Angleterre, ce qui l’aide à récupérer beaucoup mieux de sa blessure à l’épaule.

“La meilleure chose est que je suis avec ma femme et ma fille et que nous pouvons partager du temps de qualité et de la tranquillité. De plus, j’ai un temps de récupération supplémentaire de l’épaule précieux et peut-être le pire est que cette crise affecte la santé et Nous ne savons pas comment ni quand cela sera résolu. Voir les gens souffrir pour leur santé et celle de leurs proches avec l’incertitude supplémentaire de ne pas savoir est très difficile “, reconnaît Sam Lowes dans un communiqué de son équipe.