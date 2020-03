Sam Neill, incapable de tirer sur Jurassic World, envoie des encouragements pendant la pandémie | En vedette | Édition Amérique

L’acteur Sam Neill, protagoniste de la saga Jurassic Park et qui réapparaîtra dans le sixième film “Jurassic World: Dominion”, fait sensation sur les réseaux sociaux en plein confinement par COVID-19, avec ses sympathiques messages d’encouragement, les chansons qu’il interprète avec ukulélé et les poèmes et histoires pour enfants qu’il lit.

“Si vous êtes à la maison, vous faites sûrement des choses idiotes comme moi, si vous n’êtes pas à la maison, alors vous êtes essentiel, (et donc) je vous bénis”, a déclaré l’acteur néo-zélandais de 72 ans, né en Irlande, dans une vidéo publiée sur Instagram mardi. .