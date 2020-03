San Francisco: deux familles, deux réalités différentes

SAN FRANCISCO (AP) – Une semaine isolée. Deux familles. À quelques kilomètres de là, mais deux mondes différents.

Pour Rebecca Biernat, avocate de San Francisco et mère de trois enfants, rester à la maison a d’abord semé la panique, mais sa famille est en train de s’adapter. Travaillez à la maison. Ses enfants sont occupés avec des cours en ligne et des conversations vidéo régulières avec des enseignants et des amis. La famille découvre des aspects positifs dans le rythme de vie plus lent et le temps qu’ils passent ensemble.

Pour la femme de chambre de l’hôtel Sonia Bautista, le monde devient incontrôlable. Bautista et son mari ont perdu leur emploi, ne peuvent pas payer le loyer de leur appartement et leur fils se sent ennuyé et submergé par les leçons que son école publie en ligne. La famille a peur d’être abandonnée.

La région de la baie de San Francisco est fermée depuis plus d’une semaine, ce qui en fait la première région des États-Unis à ordonner à ses résidents de rester à la maison, de travailler à distance et de faire étudier leurs enfants à domicile afin de limiter la propagation du coronavirus. Presque tout San Francisco a l’air aussi vide qu’une ville fantôme de la ruée vers l’or, des rues bondées, des voitures funiculaires et d’autres véhicules vides, et une promenade en voiture aux heures de pointe dans cette ville vallonnée ressemble à des montagnes russes.

Aucune vie n’a été laissée inchangée. Pour les deux familles, comme pour des millions aux États-Unis, il y a des angoisses constantes et des moments tendus. Mais sa capacité à faire face à la situation est radicalement différente. Ce sont deux extrémités dans une région pleine d’extrémités. Et ils nous rappellent que même si une épidémie mondiale n’a pas de frontières, la façon dont vous survivez dépend en grande partie des revenus.

Il n’y a pas de précipitation pour emmener les enfants à l’école.

Il n’y a pas de déplacements au travail.

Il n’y a aucune précipitation à rentrer du travail pour préparer le dîner.

Dans sa spacieuse maison de deux étages dans un quartier boisé, Rebecca Biernat éprouve un nouveau sens de la raison au milieu du chaos.

“Tout ce qui rendait si difficile le travail d’une mère a disparu”, a expliqué Biernat, spécialiste du contentieux civil au sein d’un cabinet d’avocats de San Francisco, qui travaille désormais à domicile.

Biernat a d’abord paniqué lorsqu’on lui a ordonné de rester à la maison lundi dernier. Il s’est précipité pour acheter des produits essentiels sur le marché.

Depuis, elle est sortie plusieurs fois et se sent soulagée de voir l’épicerie au supermarché. Il dit qu’il prévoit faire ses courses une fois par semaine, comme il le faisait auparavant.

Son mari Frankie Keenan, un entrepreneur en plomberie, est considéré comme un travailleur essentiel et continue de recevoir son salaire, mais il passe plus de temps à la maison. Maintenant, elle est plus impliquée dans les zones scolaires de ses enfants.

“Le positif est que je suis avec eux tout le temps”, dit-elle à propos de ses enfants, Seamus, 6 ans, Rachel, 9 ans et Jack, 16 ans. “Je me sens plus en contrôle de ma vie de famille.”

La famille est réunie à trois repas par jour et passe plus de temps ensemble que jamais.

“Nous sommes extrêmement chanceux et je m’en souviens tous les jours”, a déclaré Biernat, 47 ans. “Nous avons la chance d’avoir un endroit où vivre, nous avons de l’argent pour acheter de la nourriture. J’ai un salaire. Je ne peux pas imaginer ce que c’est pour les gens. qui pensent: «Comment vais-je nourrir mes enfants tous les jours?» »

L’énorme poids de la nouvelle réalité de Sonia Bautista l’a frappée au supermarché.

Elle et son mari, comme Biernat, se sont enfuis dès qu’ils ont entendu l’ordre d’isolement. Mais les étagères de son supermarché étaient déjà presque vides. Il n’y avait pas d’œufs, pas de pain, pas de papier hygiénique, pas d’eau en bouteille, et alors qu’il attendait la queue du caissier avec le peu qu’il avait réussi, il a eu une crise de panique.

“C’était horrible. J’ai commencé à pleurer. À ce moment-là, j’ai pensé.” Je n’ai pas de travail, pas de nourriture, pas d’argent. Comment nourrir ma famille? “”, Déclare Bautista, 43 ans.

Depuis six ans, Bautista travaille comme femme de chambre au Palace Hotel, l’un des plus luxueux de San Francisco.

La région a subi les effets d’un ralentissement du tourisme pendant des mois depuis que le coronavirus a émergé en Chine et a paralysé l’industrie florissante des conférences de la ville qui maintient les hôtels pleins. Le 8 mars, l’hôtel appartenant à Marriott lui a dit qu’en raison de la situation, ils n’avaient pas besoin d’elle.

Une semaine plus tard, son mari, William Gonzalez, a été licencié. Gonzalez a travaillé dans la cafétéria des employés de l’hôtel Marriott Waterfront de l’aéroport de San Francisco, au sud de la ville, où ses 40 heures par semaine ont été réduites à 15 en février en raison de la pandémie.

La famille a toujours vécu de chèque en chèque, mais en l’absence de revenu, elle a accumulé des dettes de carte de crédit. Ils ne savent pas comment ils vont payer 2 800 $ pour le petit appartement de deux chambres dans le sud de San Francisco, juste à l’extérieur des limites de la ville.

“Nous essayons de ne pas paniquer”, a déclaré Gonzalez. “Si cela ne dure que deux mois, nous irons peut-être bien.”

Pour Biernat, le travail à domicile a ses défis, mais elle conserve son sens de l’humour.

“Je n’ai pas mis de maquillage ou de robe élégante depuis une semaine”, dit-elle en plaisantant. Elle ajoute que c’est une excellente occasion de se mettre en forme _ “Je porte des vêtements d’exercice toute la journée, tous les jours.”

Heureusement, ses enfants s’habituent aux cours à domicile. Leur école privée reproduit l’horaire quotidien, qui commence par l’assemblée du matin avec le directeur, qu’ils surveillent pendant le petit déjeuner. Alors Rachel, en troisième année, va dans son dortoir pour une journée de cours offerte par ses professeurs en direct.

“Ils peuvent même lever la main, discuter et parler”, explique Biernat. Le bibliothécaire est là une fois par semaine. Le professeur de musique est le vendredi. Les cours de français sont tous les jours. Les enfants voient des photos de leurs camarades de classe. des classes et ils se sentent connectés.

Seamus, en maternelle, nécessite plus d’attention.

«C’est stressant pour moi de faire mon travail et d’enseigner à mon fils au préscolaire», explique Biernat. Les professeurs de Seamus mélangent des cours en ligne en direct avec des vidéos enregistrées qui expliquent les devoirs, mais nécessitent l’aide des parents.

Les rencontres vidéo quotidiennes permettent de rester en contact avec vos amis.

Pour son fils adolescent, ne pas voir ses amis a été difficile. Il continue de demander s’il peut sortir pour rencontrer des amis et, dit Biernat, il est difficile de continuer à dire non.

Le temps presse maintenant pour la famille et pour pouvoir faire des choses qu’ils ne pouvaient pas faire auparavant: yoga, nettoyage du garage, organisation de la garde-robe.

Biernat comprend qu’à mesure que l’isolement se développe, ce sera plus difficile. Ils font des efforts pour faire de l’exercice, jouer au basket dans l’arrière-cour, aller à la plage, en gardant une distance de trois mètres les uns des autres. Pour le moment, ils se sentent bien, en sécurité, et pour cela, elle est extrêmement reconnaissante.

Bautista et son mari essaient de rester positifs, mais cela devient de plus en plus difficile chaque jour.

Les deux ont demandé des allocations de chômage, mais ne savent pas encore si elles seront approuvées. Plus d’un million de personnes ont demandé ces paiements au cours des deux dernières semaines, une augmentation drastique alors que de nombreuses entreprises continuent de fermer leurs portes.

Ils craignent de perdre leur assurance maladie, qui, selon leurs contrats, ne sera prolongée qu’un mois après leur licenciement. Le syndicat négocie une prolongation avec l’entreprise.

Bautista et Gonzalez essaient de rester calmes devant leur fils de 14 ans, Ricardo, qui ressent profondément le stress de la famille. Ses professeurs n’enseignent pas en direct en ligne, mais postent des devoirs et des devoirs, ce qui, selon lui, représente une quantité écrasante de travail. Ricardo dort plus et passe plus de temps avec les jeux vidéo, souvent avec des amis sur Internet, a déclaré Gonzalez. L’autre jour, ses parents l’ont laissé aller à l’école pour prendre le déjeuner.

Après leur incursion ratée dans le supermarché, la famille est partie tôt le lendemain avec une stratégie. Ils sont arrivés au supermarché à 6 heures du matin et ont été les premiers à entrer lorsque les portes se sont ouvertes à 8 heures. Bautista a couru pour les œufs, Ricardo a pris l’eau en bouteille.

Le couple n’est pas sorti de la maison depuis des jours. Les humeurs s’excitent souvent dans le petit appartement. Bautista dit que le tricot calme son esprit, mais ils regardent trop les nouvelles, ce qui augmente l’anxiété. Les promesses des politiciens _ que le pays sortira de la crise la plus forte _ commencent à sembler vides.

Pour maintenir un sentiment de normalité, la famille prépare les trois repas par jour et mange ensemble _ ce qu’ils faisaient rarement auparavant. Ils pensent à réduire à deux repas par jour, pour économiser de l’argent, dit González.

Le couple a grandi au Salvador et a survécu à la guerre civile qui a pris fin en 1992. Ils n’ont jamais été informés des détails de ces difficultés à leur fils, mais maintenant, pendant le dîner, le problème continue de faire surface. Ils vous rappellent combien vous avez de la chance d’avoir l’électricité, la télévision et Internet, entre autres.

“Il y a tellement d’incertitude, presque comme dans une guerre. Il y a le danger d’être infecté et de mourir, il n’y a pas de travail, il n’y a pas de nourriture et vous devez rester à la maison”, explique Gonzalez. “Mais nous avons foi en Dieu et nous savons que, depuis d’une manière ou d’une autre, nous allons continuer. »