San Lorenzo est revenu à la victoire et a empêché Vélez d’approcher du sommet

San Lorenzo a réalisé une victoire serrée contre Vélez dans le nouveau gazomètre, par date numéro 19 du Super ligue. Avec très peu, l’équipe de Diego Monárriz il lui est parvenu de conserver trois points qui lui permettent de se lancer dans la lutte pour le classement aux coupes, tandis que ceux de Gabriel Heinze ils pourraient payer face à une défaite qui les éloigne de la course au titre.

Vélez, selon l’empreinte qui tente d’imposer son DT, a joué en champ rival et San Lorenzo a cherché sa chance contre lui. C’est par ce moyen que le cyclone a trouvé l’avantage. Vers 28 ‘, après une course rapide de Nicolás Fernández, Ángel Romero a envoyé le ballon dans la surface, mais il a dépassé Juan Ramírez et, derrière, est apparu Julián Palacios à définir avec subtilité et décret 1-0.

Diego Monárriz pourrait augmenter le compte, mais “Uvita” Fernandez a élevé son tir au-dessus de la barre transversale. Vélez a répondu avec deux occasions concrètes: à 34 ‘, Miguel Brizuela était proche du sommet de la tête et, trois minutes plus tard, Gastón Giménez a reçu le dos au but et n’a pas vu Pablo Galdames venir tout droit, alors il a essayé un demi-tour et Il a pris un coup qui a augmenté.

A la fermeture de la scène, une action allait avoir lieu qui allait compromettre l’avantage de San Lorenzo. Fabricio Coloccini a vu le carton rouge directement après être allé avec une plaque dure pour combattre une balle sur le terrain contre Agustín Bouzat.

Heinze a misé sur le vertige de Ricardo Centurion en deuxième partie. Il est entré dans l’ancien Boca et l’a arrêté sur la gauche pour générer un danger près de la zone gardée par le gardien Sebastián Torrico. C’est ainsi qu’à 12 ‘, Ricky a eu sa chance de jouer avec une tête que le gardien a retenue sans problème.

Torrico a commencé à devenir la clé du triomphe du cyclone. Les habitants se sont défendus très près de leur arc, ce qui a forcé l’archer à répondre par une série d’interventions clés. À 19 ans, il a été sauvé par un tir à mi-distance de Galdames et, plus tard, il a porté un coup franc de Thiago Almada.

Lautaro Giannetti a été expulsé à plus de 44 ’et a donc commencé à faire disparaître les chances de Velez de sauver un point. L’ensemble de Liniers ne pouvait plus insister sur l’égalité et a subi une défaite.

Stade: Pedro Bidegain (San Lorenzo)

Arbitre: Nicolás Lamolina