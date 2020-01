San Lorenzo reçoit Estudiantes, qui a Mascherano à son retour au football argentin

San Lorenzo est un local d’étudiants de La Plata dans le nouveau gazomètre. Le match est arbitré par Pablo Dovalo et diffusé par Fox Sports Premium.

Ce n’est pas un autre jour pour le football argentin. Beaucoup moins pour l’histoire de la Pincha. Bien sûr, ce n’est pas pour Javier Mascherano. C’est qu’après avoir fait le tour du monde du football pendant plus de 14 ans, le chef est revenu sur le terrain qui l’a vu naître et grandir.

Après son expérience dans le Hebei Fortune de la ligue professionnelle chinoise, le joueur qui portait le plus souvent le maillot de l’équipe nationale argentine a décidé de frapper le pays. Et il a choisi comme endroit pour rendre un endroit spécial. Les étudiants, dirigés par Juan Sebastián Verón, et qui a comme coach Gabriel Milito, Partenaire de Mascherano à Barcelone et de l’équipe nationale, a été la clé de son retour. La même chose s’est produite avec Gastón Fernández – campus partagé à River – et Mariano Andújar, une partie de cette équipe qui était à un pas de devenir champion du monde au Brésil 2014.

Dans la perspective du duel de cet après-midi, le DT del León a également Martín Cauteruccio, le buteur uruguayen qui a remporté la Copa Libertadores avec San Lorenzo et est revenu en Argentine après une petite étape heureuse à l’étranger, et Lucas Rodríguez, qui est revenu de un prêt dans le MLS.

Il Cyclone est une autre équipe qui voit le redémarrage de la Super League dans l’attente. Avec 26 points, il est dans le lot de ceux qui doivent gagner pour rêver et espérer que ceux ci-dessus tomberont. Déjà arrivé avec les Argentins lors de sa visite à Santa Fe contre Union et nous devrons voir ce qui se passe avec River, qui affrontera Mendoza à Godoy Cruz.

Avec la confirmation de Monarriz comme entraîneur pour 2020, Marcelo Tinelli a fait un pari fort et a embauché plusieurs renforts: Alejandro Donattí, du Racing Club, est arrivé et a remplacé Nicolás Blandi – il est allé jouer Colo Colo, du Chili – avec Nicolás Fernández, un attaquant de grande capacité. En attendant le retour d’Adolfo Gaich, qui évolue avec l’équipe nationale U23 pré-olympique en Colombie, l’ancien Defence and Justice est l’une des cartes de l’attaque de l’équipe Boedo.

Le bilan montre qu’en 171 matchs, San Lorenzo a l’avantage: a remporté 71 de ces affrontements contre les 50 étudiants. Le plus frappant est le grand nombre d’égalités dans leurs duels – il y a 50 tirages. Le dernier antécédent? Pour la Super League 2018/2019, ils ont fait match nul 1-1 dans le nouveau gazomètre.

San Lorenzo: Sebastián Torrico; Gino Peruzzi, Fabricio Coloccini, Alejandro Donatti et Bruno Pittón; Óscar Romero, Gerónimo Poblete, Diego Rodríguez et Juan Ramirez; Ángel Romero et Nicolás Fernández. DT: Diego Monarriz.

Étudiants de La Plata: Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Jonathan Schunke, Juan Fuentes et Iván Erquiaga; Iván Gómez, Javier Mascherano et Enzo Kalinski; Ángel González, Martín Cauteruccio et Lucas Rodríguez. DT: Gabriel Milito.

Stade: Nouveau gazomètre