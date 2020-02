San Mamés et la Reale Arena ouvrent des demi-finales historiques | Sports

Le nouveau San Mamés et la Reale Arena ouvriront mercredi et jeudi les demi-finales historiques de la Copa del Rey avec les rencontres Athletic-Granada et Real Sociedad-Mirandés dans lesquelles les équipes basques, bourreaux de Barcelone et du Real Madrid en quart de finale, tenteront pour suivre sa passe à la finale du stade de Séville de La Cartuja (18 avril).

Les sets de Gaizka Garitano et Imanol Alguacil, par composante de supériorité historique et théorique, partent du cartel préféré, bien que qualificatifs après avoir qualifié ce tournoi du k.o. Il a été en charge de contredire les prévisions.