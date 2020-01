Sánchez demande de mettre fin au blocus en Espagne et défend le dialogue en Catalogne

Le leader socialiste espagnol Pedro Sanchez a défendu samedi sa candidature au Congrès pour diriger un gouvernement de coalition de gauche sans précédent qui se termine par huit mois de blocus politique et fait du dialogue en Catalogne “une priorité absolue”.

“L’Espagne ne va pas se briser, la Constitution ne va pas être brisée, ici ce qui va être brisé, c’est le blocus”, a déclaré le leader du PSOE face aux reproches de droite et d’extrême droite, qui l’accusent de “vente”. “L’Espagne aux indépendantistes.

“Le gouvernement s’efforcera de surmonter le conflit politique en Catalogne … Le dialogue toujours au sein de la Constitution sera une priorité absolue”, a insisté l’actuel chef du gouvernement en place.

Le débat devrait être prolongé jusqu’à mardi, date à laquelle la fin de la paralysie a commencé avec la tenue des élections d’avril, l’échec ultérieur de la formation d’un gouvernement et la réapparition des élections le 10 novembre est attendue.

Première force avec 120 députés, les socialistes du PSOE cherchent un gouvernement avec la gauche radicale Podemos (35 députés) avec un programme social, environnementaliste et féministe.

Ses mesures comprennent une augmentation du salaire minimum et des impôts pour les classes supérieures, l’abrogation partielle d’une réforme pour libéraliser le licenciement, une loi d’urgence climatique ou le durcissement criminel des agressions sexuelles.

Dans un congrès fragmenté de 350 députés, Sanchez perdra dimanche le premier vote, qui requiert une majorité absolue, et devra attendre mardi au second tour où plus de oui que de non suffisent.

– “L’Espagne ne va pas casser” –

Ceci est a priori assuré grâce au soutien ou à l’abstention de plusieurs formations régionales, dont les indépendantistes catalans de la Gauche républicaine de Catalogne (ERC).

Ceux-ci ont convenu avec le PSOE “d’une table de dialogue” entre le gouvernement et les autorités régionales dont les accords seront soumis “à la consultation des citoyens de la Catalogne”, considérée par la droite comme une atteinte à l’unité nationale.

Entre huées du banc d’opposition, le socialiste a reconnu l’existence d’un «conflit de nature politique» en Catalogne, théâtre en 2017 d’une tentative de sécession ratée.

Ainsi, a-t-il dit, une grande partie de la Catalogne entretient “un sentiment de doléance vis-à-vis des institutions centrales” et une autre qui “se sent ignorée ou injustement traitée par les institutions de son territoire” dirigée par les séparatistes.

“La solution ne viendra pas de l’imposition d’une perception à une autre”, a-t-il insisté. “Nous devons revenir à la seule voie possible, la politique” et “laisser de côté la dérive judiciaire qui a tant fait souffrir”.

À la mi-octobre, la condamnation à des peines de prison élevées de neuf dirigeants impliqués dans cette tentative de sécession a déclenché de fortes protestations dans la région, parfois violentes.

Le principal prisonnier était le leader emprisonné de l’ERC, Oriol Junqueras, un ardent défenseur de cette stratégie de dialogue avec Madrid méprisée par les autres partis séparatistes.

Du parti Ensemble pour la Catalogne (JxC), de l’ancien président Carles Puigdemont, ils s’opposent à ce pacte qu’ils doivent théoriquement participer à la direction du gouvernement régional catalan en coalition avec l’ERC.

La situation a été empoisonnée vendredi, lorsque l’autorité électorale espagnole a ordonné la révocation du poste de député régional du président catalan Quim Torra (JxC), ce qui pourrait le démettre de ses fonctions.

– Préoccupation de l’employeur –

Si la dotation est enfin réalisée, certains analystes s’interrogent sur la stabilité du premier gouvernement de coalition central depuis la fin de la dictature de Francisco Franco (1975).

Dans un Congrès très fragmenté et polarisé, avec l’extrême droite Vox renforcée en tant que troisième force, l’exécutif sera minoritaire et aura besoin de multiples soutiens pour mener à bien son programme.

Du côté des milieux d’affaires, ils montrent également leur préoccupation pour le programme du futur gouvernement lorsque le fort dynamisme économique initié en 2014 ralentit dans un contexte mondial défavorable.

Principal employeur du CEOE, ses mesures “auront un impact très négatif” sur l’emploi, les entreprises et les investissements.

Arrivé au pouvoir en juin 2018 avec une motion de censure contre le conservateur Mariano Rajoy, Sanchez a augmenté le salaire minimum de 22%, a opté pour le féminisme avec un cabinet de 11 ministres et a exhumé Franco de son mausolée monumental près de Madrid.