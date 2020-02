Sánchez et Torra dirigeront la table de dialogue, qui n’aura pas de médiateur | La politique

Le président du gouvernement, Pedro Sánchez, et celui de la Generalitat, Quim Torra, se sont engagés aujourd’hui à lancer ce mois-ci la table de dialogue entre les gouvernements et ce seront eux les deux qui l’animeront et n’auront pas la figure d’un médiateur.

Sánchez et Torra se sont rencontrés au Palau de la Generalitat pendant une heure et demie lors de cette première réunion après plus d’un an, au cours de laquelle ils ont accepté la constitution de la table et ont convenu de leur engagement que le dialogue commence , malgré l’admissibilité de leurs approches de la Catalogne.