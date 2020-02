Sánchez Martínez, à propos du Betis-Barça: «Ce fut un autre jour avec lequel je continue de grandir» | Sports

L’arbitre espagnol José María Sánchez Martínez, chargé de diriger le Betis-Barcelone dimanche dernier, a déclaré mercredi que le match disputé à Benito Villamarín “était un autre jour” qui l’a aidé à “continuer à grandir professionnellement et personnellement”, en plus de souligner que le VAR “ne nuit pas” au travail d’arbitrage, mais “contribue à corriger les erreurs”.

“La carrière d’arbitrage se forme sur la base de nombreuses expériences, et en ce sens, c’était un autre jeu. De tous, plus ou moins intenses, des choses sont apprises. Cela se produit dans n’importe quel domaine de la vie. C’était un jour de plus, dans le cela s’apprend et dans lequel il continue de croître sur le plan professionnel et personnel “, a expliqué l’officiel murcien lors de la conférence de presse du comité technique des arbitres, tenue dans la ville de football de Las Rozas après l’achèvement des tests physiques habituels.