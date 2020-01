Sánchez réalise l’investiture en Espagne et dirigera un gouvernement de coalition

MADRID, 7 janvier (.) – Le socialiste Pedro Sánchez a obtenu mardi un soutien suffisant du Congrès pour diriger un gouvernement de coalition en Espagne avec le parti de gauche United Podemos, ce qui mettra fin à une longue impasse politique.

Après presque un an à titre provisoire, Sanchez a obtenu la majorité simple dont il avait besoin lors du deuxième tour de scrutin avec une différence de seulement deux voix et grâce au soutien de petits partis régionaux.

Le leader socialiste et son allié de coalition Pablo Iglesias, qui dirige United Podemos, ont déclaré qu’ils travailleraient à augmenter les impôts sur les revenus plus élevés et les grandes entreprises et qu’ils chercheraient à abroger une partie des réformes du travail du précédent gouvernement conservateur.

Cependant, en n’ayant pas une forte majorité au Congrès, la coalition pourrait avoir du mal à faire adopter de nouvelles lois et devra négocier avec d’autres parties.

“J’espère qu’une fois ce processus terminé, il sera possible de surmonter l’atmosphère d’irritation, de tension et que nous pourrons retrouver un espace de consensus, d’accord”, a déclaré Sánchez lors de son discours avant le vote.

Sanchez a été investi à la présidence du gouvernement avec 167 voix en faveur des 350 députés de la Chambre basse, tandis que 165 ont voté contre et il y a eu 18 abstentions, dont celles du parti indépendantiste Esquerra Republicana de Catalunya, cruciales pour le leader socialiste réussira lors du deuxième vote.

Les socialistes ont remporté les deux élections générales tenues en 2019, mais celles-ci n’ont eu aucun résultat concluant et Sanchez a dû gouverner dans des fonctions avec peu de place pour booster sa politique.

L’émergence de nouveaux partis en Espagne au cours des cinq dernières années a mis fin à des décennies d’alternance politique entre les socialistes et le Parti populaire conservateur, compliquant le processus de formation du gouvernement et l’aboutissement des législatures.

Le PSOE et United Nous ne pouvons ajouter que 155 députés dans un parlement très fragmenté de 350 sièges.

