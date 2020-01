Sánchez sollicite le soutien du Congrès espagnol lors d’un vote qui s’annonce très serré

MADRID, 7 janvier (.) – Les députés espagnols devraient confirmer l’investiture du leader socialiste Pedro Sanchez à la tête d’un gouvernement de coalition de gauche avec une marge de vote très étroite.

Lors d’une session parlementaire prévue à 12 heures (1100 GMT) qui apportera le deuxième vote dans trois jours, Sanchez pourrait obtenir suffisamment de votes des députés pour former un gouvernement et ainsi sortir de l’impasse politique actuelle dans le pays.

Après deux élections législatives au scrutin très fragmenté en 2019, le Parti socialiste de Sanchez s’est allié au groupe de gauche United Podemos, mais les 155 sièges qui totalisent les deux partis ne suffisent pas à obtenir la majorité à un congrès de 350 sièges fragmenté

Dimanche, Sanchez n’a pas obtenu la majorité absolue nécessaire pour le confirmer comme président du gouvernement lors du premier vote au Congrès. La loi espagnole abaisse la barre à une majorité simple pour le deuxième vote, qui doit avoir lieu au moins 48 heures après le premier.

Face au refus du Parti populaire conservateur, du Vox d’extrême droite -deuxième et troisième partis avec plus de sièges- et de la formation du citoyen centre droit, la victoire de Sanchez dépend du soutien ou de l’abstention de petits partis régionaux.

Dimanche, Sánchez a remporté la majorité avec un seul vote de différence, 166 pour et 165 contre, tandis que 18 députés se sont abstenus.

La députée de Podemos, Aina Vidal, qui n’était pas présente dimanche pour des raisons de santé, a déclaré via son compte Twitter qu’elle voterait mardi, ce qui donnerait à Sanchez un avantage lors du vote.

Pour obtenir l’accord du plus grand parti séparatiste de Catalogne, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Sánchez a accepté la semaine dernière d’ouvrir le dialogue sur l’avenir de la Catalogne si elle parvient à être investie. Il a accepté de soumettre les conclusions du dialogue aux électeurs catalans.

Sánchez et le chef de Podemos, Pablo Iglesias, ont déclaré qu’ils feraient pression pour une augmentation des impôts sur les entreprises et les particuliers. La coalition a également l’intention d’introduire des changements dans les réformes du travail approuvées par le précédent gouvernement PP.

Cependant, sans une forte majorité au Parlement, la coalition aurait probablement du mal à approuver des modifications législatives importantes.

Le gouvernement précédent, également dirigé par Sánchez et sans majorité, a été contraint de jeter l’éponge après moins d’un an lorsque les séparatistes catalans ont retiré leur soutien.

(Information d’Inti Landauro; traduit par Michael Susin dans la salle de presse de Gdansk)