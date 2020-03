Sanders remporte la primaire présidentielle démocrate de Californie

WASHINGTON (AP) – Les dernières nouvelles sur les primaires présidentielles démocrates et le Super mardi (toutes les heures sont locales):

Bernie Sanders remporte l’élection présidentielle primaire du Parti démocrate en Californie. L’État offre 415 délégués à la course, le plus grand total sur la carte électorale.

La campagne Sanders a longtemps considéré l’État le plus peuplé du pays comme un élément clé du concours, de sorte qu’un grand nombre de bénévoles ont organisé des événements dans toute l’entité. Sanders a perdu les primaires présidentielles démocrates de 2016 contre Hillary Clinton et espérait récupérer avec ce qui serait le moment couronnant pour le mouvement progressiste dans l’État.

Sanders a également gagné en Utah, au Vermont et au Colorado. Joe Biden a remporté des victoires au Massachusetts, en Arkansas, au Minnesota, au Tennessee, en Alabama, en Oklahoma, en Caroline du Nord et en Virginie.

Joe Biden remporte l’élection présidentielle primaire du Parti démocrate du Massachusetts, qui offre 91 délégués à la course.

Le Massachusetts était considéré comme un incontournable pour la candidate locale, la sénatrice d’État Elizabeth Warren, et les autorités électorales ont prédit une énorme participation.

Près de 230 000 électeurs ont profité du vote anticipé la semaine dernière, la première fois que l’entité autorise un vote anticipé dans une primaire présidentielle.

Bernie Sanders remporte l’élection présidentielle primaire du Parti démocrate dans l’Utah, qui offre 29 délégués à la course.

Sanders a une énorme popularité auprès des électeurs de gauche de l’État.

Les primaires démocrates sont ouvertes en Utah, de sorte que l’électorat peut voter quelle que soit son appartenance partisane. Certains membres de la majorité républicaine n’ont pas pleinement accueilli le président Donald Trump et les modérés ont vu une opportunité d’attirer des électeurs indécis en offrant ce qu’ils décrivent comme la meilleure occasion de renverser le président.

Joe Biden a remporté l’élection présidentielle primaire du Parti démocrate en Arkansas, un État qui réunit 31 délégués au concours.

L’Etat fermement républicain a suscité un grand intérêt de la part des candidats démocrates qui ont rempli les médias d’annonces et de messages de soutien. L’année dernière, l’Assemblée législative républicaine de l’Arkansas a voté pour déplacer les primaires de l’État lors des élections présidentielles de mai à mars.

Joe Biden a remporté les primaires présidentielles démocrates au Minnesota.

L’État amène 75 délégués au concours.

Le retrait brutal de la sénatrice du Minnesota, Amy Klobuchar, de la course à la présidentielle a donné à Bernie Sanders une soudaine opportunité de prendre le pouvoir lors du Super Tuesday. Cependant, Biden a gagné après avoir reçu le soutien de Klobuchar.

Sanders a facilement remporté le caucus du Minnesota en 2016 et dispose d’une base progressiste importante et motivée dans l’État, compensant l’avantage local supposé de Klobuchar dans un concours qui était considéré de plus en plus serré avant d’abandonner sa campagne lundi.

Joe Biden a remporté l’élection présidentielle primaire du Parti démocrate dans le Tennessee, un État qui amène 64 délégués à la course.

Les tornades meurtrières enregistrées la nuit précédente ont retardé le début du Super Tuesday à Nashville et dans un autre comté du Tennessee, obligeant les autorités électorales à réorienter l’électorat de certains centres de vote vers d’autres lieux.

Dans un État où les républicains occupent toutes les fonctions publiques importantes, y compris sept des neuf sièges au Congrès, les électeurs démocrates ont une histoire d’être plus modéré que ceux des autres États.

Joe Biden a remporté les primaires présidentielles démocrates de l’Oklahoma.

L’État amène 37 délégués au concours.

Bernie Sanders a remporté l’élection primaire en Oklahoma en 2016, contre Hillary Clinton.

Bernie Sanders a remporté l’élection présidentielle primaire du Parti démocrate dans le Colorado, un État qui amène 67 délégués à la course.

C’était la première élection primaire du Colorado en 20 ans, et la victoire de Sanders montre à quel point le Parti démocrate peut attirer les indépendants, qui restent le plus grand bloc d’électeurs dans un État qui est parti à gauche lors des dernières élections. .

Le Colorado a tenu des primaires de 1992 à 2000, puis a cessé de les faire pour économiser de l’argent. En 2016, l’électorat a approuvé la réintégration des primaires, après s’être plaint du système de caucus avec des milliers de réunions de district pour commencer à élire les candidats à la présidence.

En 2016, Sanders a battu Hillary Clinton dans les caucus démocrates de l’État et y a depuis maintenu une base enthousiaste.

Joe Biden a remporté les primaires présidentielles démocrates de l’Alabama.

L’État amène 52 délégués au concours.

Les électeurs noirs dominent l’électorat de l’État démocrate, et Biden et le candidat démocrate Mike Bloomberg ont divisé le soutien des plus grandes coalitions politiques noires de l’entité. L’Alabama New South Coalition a soutenu Biden, tandis que la Conférence démocratique de l’Alabama a soutenu Bloomberg.

Joe Biden a remporté l’élection primaire présidentielle démocrate en Caroline du Nord.

L’État amène 110 délégués au concours et est l’un des États sans favori clair pour les élections présidentielles de novembre.

Le vote est toujours en cours dans d’autres parties du pays, y compris la Californie, l’État avec le plus grand nombre de délégués en jeu.

Bernie Sanders a remporté les primaires présidentielles du Parti démocrate du Vermont.

Le Vermont amène 16 délégués au concours et est l’État de résidence de Sanders. En 2016, Sanders a remporté plus de 85% des voix dans l’État lors de la primaire démocrate contre Hillary Clinton.

Sanders dirige un rassemblement électoral à Essex Junction.

Joe Biden remporte l’élection présidentielle primaire du Parti démocrate en Virginie.

Sa victoire intervient à un moment où les centres de vote commencent à fermer dans certains autres États pendant le Super Tuesday. Le vote est en cours dans d’autres parties du pays, notamment en Californie, qui est le plus gros prix de la journée.

Virginia amène 99 délégués au concours. Il a été considéré comme un état indéfini qui penche de plus en plus vers la gauche.

Les résultats de la primaire démocrate en Virginie, avec son territoire électoral diversifié d’électeurs ruraux, urbains et suburbains, pourraient être un indicateur clé sur lequel le démocrate sera élu pour faire face au président Donald Trump lors des élections présidentielles de novembre.