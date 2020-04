Sandra Adell, la passion du hockey en “stand by” | Réseaux sociaux sportifs

Sandra Adell arbitre depuis dix saisons, “une autre façon de profiter du hockey”, et cette année, elle allait faire le saut international après quatre compétitions européennes, comme le Trophée Eurohockey du Women’s Club qui devait accueillir le Junior Club ce mois-ci. , reporté par le coronavirus.

Avec l’habitude et la nécessité de faire de l’exercice quotidiennement, Sandra Adell a expliqué dans des déclarations à l’EFE qu’elle faisait face à la séquestration également renversée dans son travail de responsable de la communication pour la firme munichoise de chez elle, où elle exerce autant que possible et où rejoint le premier tutoriel organisé par le Comité National des Arbitres (CNA).