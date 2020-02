Sanofi annonce sa collaboration avec HHS pour développer un vaccin contre le coronavirus

Le fabricant de médicaments Sanofi Pasteur entre dans la course au développement d’un vaccin pour se protéger contre le nouveau coronavirus qui traverse la Chine, a annoncé lundi la société.

David Loew, responsable mondial des vaccins de Sanofi, a annoncé que la société allait s’associer à la Biomedical Advanced Research and Development Authority des États-Unis, connue sous le nom de BARDA, pour fabriquer un vaccin en utilisant la plateforme d’ADN recombinant de la société.

Loew a déclaré que les travaux antérieurs de la société pour développer un vaccin contre le SRAS – un virus cousin – lui donnent une longueur d’avance sur ce travail.

«Pour faire face à une menace mondiale pour la santé, comme ce nouveau coronavirus, il faudra un effort de collaboration, c’est pourquoi nous travaillons avec BARDA pour faire avancer rapidement un candidat vaccin potentiel», a déclaré Loew.

«Bien que nous prêtions notre expertise dans la mesure du possible, nous pensons que la collaboration avec BARDA pourrait fournir les résultats les plus significatifs pour protéger le public contre cette dernière épidémie», a-t-il déclaré.

Loew a déclaré que la société s’attend à avoir un vaccin candidat – un prototype – pour tester in vitro dans les six mois et pourrait être prêt à tester le vaccin chez l’homme dans un an ou 18 mois.

Loew a noté que la plateforme de recombinaison d’ADN est déjà utilisée pour rendre le vaccin contre la grippe homologué aux États-Unis, ce qui signifie que les régulateurs le connaissent. Sanofi dispose également d’une capacité de fabrication à grande échelle pour ces types de vaccins.

Sanofi est le deuxième fabricant de vaccins majeur à annoncer qu’il tentera de fabriquer un vaccin contre le nouveau virus, qui a infecté plus de 70 000 personnes, principalement en Chine. La division vaccins de Johnson & Johnson, Janssen, a également annoncé qu’elle tentera de fabriquer un vaccin.

Republié avec l’autorisation de STAT. Cet article a été initialement publié le 18 février 2020