Sans-abri, plus soucieux de manger que le coronavirus | Couverture

Ramón, un sans-abri de 50 ans, se préoccupe beaucoup plus de savoir s’il pourra manger demain que du risque de contagion avec le coronavirus et c’est pourquoi il va à la distribution quotidienne de nourriture de la Croix-Rouge à Alicante, un travail de solidarité de rue qui est de nos jours plus difficile car il y a moins de volontaires disponibles.

Au milieu de la pandémie de COVID-19, nous manquons de «volontaires de rue» qui, comme celui qui écrit ces lignes, ont été préalablement formés et enregistrés dans des institutions caritatives.

Cela est dû à plusieurs facteurs enchaînés qui entravent dans une certaine mesure la possibilité d’une réponse pour s’occuper des personnes qui souffrent de la pauvreté à la première personne, à un moment particulièrement délicat.

Parmi ces circonstances, beaucoup sont retraités (lorsqu’ils ont enfin le temps de se lancer dans une cause solidaire) et constituent donc un groupe particulièrement vulnérable et à haut risque en cas de contagion de coronavirus.

En plus des problèmes de conciliation travail-famille, surtout en quelques semaines avec des enfants sans école et enfermés à la maison, une autre partie des volontaires est également séparée, présentant à cette époque de l’année les symptômes habituels du froid ou du froid, qui coïncident juste avec celles du redoutable coronavirus (toux, fièvre ou détresse respiratoire).

Et cette casuistique se produit précisément malgré le fait que le coronavirus frappe directement les sans-abri parce que l’état d’alarme a laissé les rues désertes et qu’ils reçoivent à peine l’aumône ou l’aide directe des passants.

Ils ne peuvent pas aller, par exemple, à la porte des paroisses et ils n’ont pas la possibilité de ramasser les restes de nourriture dans les bars ou les marchés de rue, qui sont interdits en Espagne depuis deux semaines maintenant.

À cela s’ajoute que les restrictions de mouvement dues à l’état d’alarme ne les empêchent pas de continuer à vivre dans un guichet automatique, protégé par du plastique, sous un pont ou en plein air, mais, d’autre part, ils peuvent se déplacer bien au-delà de l’endroit où ils passent la nuit.

Pour cette raison, le travail de solidarité est urgent de nos jours pour prendre soin de ces personnes qui sont normalement “ invisibles ” pour la société, et des entités sociales telles que la Croix-Rouge s’efforcent de rechercher des mains altruistes parmi leurs volontaires pour distribuer au niveau de la rue la nourriture essentielle pour la journée. .

Ramón donne la parole à Natalia, Raúl, Ricardo et tant d’autres qui arrivent chaque jour au poste de livraison de nourriture de la Croix-Rouge sur la Calle Teulada à Alicante, où jusqu’à il y a deux semaines tous les jeudis et samedis, le marché principal de la ville est installé.

Il a expliqué à ce volontaire que, comme tout le monde, il ne veut pas attraper le virus mais que “beaucoup plus” il se préoccupe de ce qu’il faut “porter à la bouche”.

«Personne ne se souvient de nous, à quelques exceptions près comme la Croix-Rouge», entend-on souvent dans les longues files de ces sans-abri, séparés par une distance de plus d’un mètre, attendant patiemment leur trousse d’alimentation.

C’est un sac avec deux sandwichs au jambon et au fromage, deux autres fruits, un yaourt, un jus et une bouteille d’eau qui, avec un bouillon ou un café chaud, doivent suffire pour toute la journée.

“Il n’y a pas d’endroit où manger: tout est fermé à la merde”, déplore un autre internaute qui, au début de la crise, a tenté de pénétrer dans le centre sportif de 70 lits ouvert par la mairie du quartier Florida-Babel, bien que bientôt il s’est rempli.

Pour tout cela, le travail des bénévoles a plus que jamais de nos jours un nom et un visage comme celui de José, avec un large sourire et qui vit dignement dans une vieille caravane d’un polygone sans décoller d’un respirateur portable à cause de problèmes pulmonaires.

Aussi celui de Narciso, 66 ans, sans mobilité dans les jambes et dont les larges yeux bleus brillent dans une des rues du centre, celui de Maricarmen, qui survit sous du plastique, ou celui de l’anglais John, qui endure sa douleur “toujours avec le sourire “(sic).

Ce sont des gens comme les autres avec des forces et des faiblesses qui, au-delà de la raison pour laquelle ils se sont retrouvés dans la rue, sont particulièrement reconnaissants que leurs voisins “normalisés” les regardent dans les yeux et disent bonjour pour se sentir un peu moins invisibles.

Par Antonio Martín